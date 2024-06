"Vidoviti" Veghorst pričao o svom golu

​Bivša zvijezda Mančester Junajteda, Vout Veghorst kaže da je predvidio da će postići kasni pobjednićki gol za "Oranje" protiv Poljske na EURO 2024.

Nakon što je Adam Buksa donio Poljskoj šokantno rano vođstvo u nedjeljnoj prvoj utakmici na EURO, Liverpulov Kodi Gakpo je izjednačio, ali su se "Oranje" borili da pronađu drugi gol.

"Rekao sam svojoj partnerki ranije jutros, jer je sumnjala hoću li postići gol. Rekao sam da će biti neriješeno, 20 minuta prije kraja, onda ću ući i zabiti pogodak. Ponekad to jednostavno osjetiš", rekao je Veghorst

Tako je bilo sve dok Veghorst nije ušao s klupe u 81. minuti i zamijenio Memfisa Depaja. Dvije minute kasnije napadač je prvim dodirom s loptom postigao pobjednički gol.

31-godišnjak je ostvario kultni status sa svojom zemljom nakon što je dvaput postigao pogodak protiv Argentine kao zamjena na Svjetskom prvenstvu 2022. godine, prenosi "Metro".

1st touch 1 shot 1 goal Not a bad day at the office for Wout Weghorst.