Vijali dobija lijekove za bolove, ali legenda ne odustaje od borbe (FOTO)

Italijanski bivši fudbaler, Đanluka Vijali dobija lijekove za bolove i ne odustaje od borbe protiv raka. Iako je kao igrač navikao biti pobjednik, legendarni igrač nalazi se pred najvećim životnim porazom jer leži jako bolestan u londonskoj bolnici.

Život je zaista prekratak. Svjestan toga čovjek najviše bude kada se nađe na bolničkoj postelji i kada shvati da je zapravo sve gotovo. Bivši kapiten Juventusa i nekadašnji napadač Ćelsija nalazi se u bolnici, ali navodno su sati u pitanju.

Jako je teško bolestan i čini se kao da polako gubi bitku s rakom pankreasa. Vijali je bio veliki borac u igračkoj karijeri, a čak i bolestan je 2020. godine bio u stručnom štabu Italije i pomogao je Robertu Manćiniju da odvede reprezentaciju do naslova prvaka Evrope.

U novembru 2018. godine otkrio je da mu je dijagnostifikovan rak pankreasa. Bio je podvrgnut hemoterapiji i otprilike 18 mjeseci kasnije objavio je da se potpuno oslobodio bolesti. Ali, nažalost, vratila se.

"Ne mogu se boriti s rakom jer ne bih mogao dobiti ovu bitku, to je puno jači protivnik od mene", kazao je svojevremeno Vijali, dodavši:

"Ljudi su vjerovali da sam dobro, da ću biti dobro jer su me navikli kao fudbalera i snažnog čovjeka, a u isto vrijeme sam ranjiv i krhak. Mislim da se mnogi u tome prepoznaju. Ovdje sam sa svim svojim manama i svojim brojnim strahovima, ali i sa željom da učinim nešto važno".

Vijali je 1996. godine prešao iz Juventusa u Čelsi i vjeruje se je jedan od onih koji su bili kreatori moćne Premijer lige, koja će u narednim godinama biti sve atraktivnija i snažnija i u koju će sve više dolaziti najbolji igrači iz ostalih evropskih liga.

A prije Juventusa je godinama igrao za Sampdoriju. Navijači tog kluba ne mogu da mu zaborave sve što je uradio za njihov klub. A sa 85 golova na 223 meča jasno da je dao puno. Uostalom, bio je prvak Italije 1991. godine i donio je klubu tri Kupa, kao i trofej Kupa pobjednika u sezoni 1989/90.

Members of @sampclubengland placed this banner outside the London hospital where Luca Vialli continues his battle against cancer #samp #sampdoria #forzaluca pic.twitter.com/SugHhNVqQC