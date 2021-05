Viljareal penalima srušio Junajted za titulu u Ligi Evrope

Fudbaleri Viljareala osvojili su Ligu Evrope nakon boljeg izvođenja penala protiv Mančester Junajteda.

Tragičar Junajteda je golman De Hea koji je promašio penal u 11. seriji jedanaesteraca.

Nakon 120 minuta igre bilo je neriješeno - 1:1.

Ovo je "Žutoj podmornici" prvi trofej u istoriji.

Na utkamici je prvi zaprijetio Mančester i to već u sedmom minutu kada je nakon akcije na lijevoj strani lopta došla do Mektomineja. On je uputio udarac s vrha šesnaesterca, ali ona nije otišla u okvir gola.

Viljareal je uzvratio devet minuta kasnije nakon kornera. Na loptu je natrčao Trigeros i uputio udarac koji je ipak otišao daleko do gola.

Nakon pola sata igre Viljarreal je poveo. Pareho je ubacio sa lijeve strane, a Moreno pogodio kraj Lindelofa i nemoćnog De Hee. Ovo je Morenu bio 82. gol za klub te je sad na diobi prvog mjesta najboljih strijelaca Viljarreala u istoriji.

Do odlaska na odmor više nije bilo uzbuđenja pa je Viljarreal prvo poluvrijeme okončao s prednošću 1:0.

Junajted je krenuo ofanzivno u nastavku utakmice i trebalo mu je samo 10 minuta igre da dođe do izjednačenja. Krenulo je udarcem iz kornera nakon kojeg je lopta mijenjala svoje vlasnike sve dok nije došla do Kavanija. Urugvajac je bio siguran i izjednačio na 1:1.

Iako je Junajted dominirao do kraja regularnog dijela meča, promjena više nije bilo pa je meč otišao u produžetke.

Obje ekipe su izuzetno oprezno odigrale oba produžetka pa je bilo jasno da će pobjednik biti poznat nakon izvođenja penala. Redali su se penali i činilo se da će otići u vječnost.

Međutim, kada je red došao na golmane, Rulji je silovito zatresao mrežu De Hee, a potom je odbranio udarac svog kolege sa suprotne strane, te tako donio titulu Viljarealu.