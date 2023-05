Vinisijus otvoreno: Primera pripada rasistima

Vinisijus je u porazu Reala od Valensije bio predmet rasističkih dobacivanja sa tribina "Mestalje". Igrač "Kraljevskog kluba" je na instagramu otvorio dušu i rekao da Primera pripada rasistima.

As Reala je ukazao glavnom arbirtu odakle dolaze te uvrede i čak je ušao u verbalni konflikt sa navijačima. Kasnije je dobio crveni karton zbog tuče sa rivalima iz Valensije.

Objavom na Instagramu Vinisijus se oglasio na ovu temu, tvrdeći da je Španija poslala rasističku sliku u svijet.

"Nije bilo ni prvi, ni drugi, ni treći put. Rasizam je normalan u La Ligi. Primera smatra da je to normalno, savez takođe i protivnici to podstiču. Tako mi je žao. Prvenstvo koje je nekada pripadalo Ronaldinju, Ronaldu, Kristijanu i Mesiju, danas pripada rasistima. Prelijepa nacija, koja me je dočekala i koju volim, ali koja je pristala da iznese sliku rasističke zemlje u svijet. Žao mi je Španaca koji se ne slažu, ali danas, u Brazilu, Španija je poznata kao zemlja rasista. I nažalost, za sve što se dešava svake nedjelje, nemam odbranu. Slažem se. Ali ja sam jak i ići ću do kraja protiv rasista. Čak i ako je daleko odavde", napisao je Vinisijus.

Real je pao na treće mjesto Primere, a očekuje se da se pokrenu istrage oko ovog incidenta. Nedavno je i Dušan Vlahović u Italiji bio predmet povika sa istim namjerama, prenose "Sportske".