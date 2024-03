Vinisijus se rasplakao (VIDEO)

Brazilski fudbaler Vinisijus Žunior "slomio" se pred kamerama tokom konferencije za medije.

Pred meč Brazila i Španije, fudbaler Real Madrida je bio "zatrpan" pitanjima u vezi rasizma i borbe koju on vodi prethodnih mjeseci.

U suzama je kratko odgovorio:

"Izvinjavam se svima. Samo želim da igram fudbal, da činim sve za moj klub i moju porodicu i da nikada ne vidim crnce da pate", rekao je Vinisijus Žunior.

Potom je nastavio kada se malo primirio.

"Sa svakom žalbom osjećam se sve gore, ali morao sam da se pojavim ovdje i da pokažem svoje lice. Tražim pomoć od UEFA, FIFA, Konmebola i FS Brazila (CBF), samo zajedno, u velikoj grupi možemo da se borimo protiv toga (rasizma)", rekao je Vinisijus Žunior.

Vinicius Jr got emotional during the press conference because all the questions were about racism… “Sorry, I just want to play football, do everything for my club and my family.” We are with you, @vinijr! pic.twitter.com/mQOE9lvs70