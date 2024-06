Real vlada Evropom: Madriđani osvojili 15. trofej Lige šampiona (FOTO/VIDEO)

Fudbaleri Real Madrida ovogodišnji su prvaci Lige Šampiona. Oni su sa 2:0 pobijedili ekipu Borusije Dortmund i tako osvojili svoju 15. titulu šampiona.

Nije izgledalo lijepo iz ugla ''Kraljevskog kluba'', ali Real je Real i oni znaju kako da igraju ovakve utakmice. Ovo je njihovo takmičenje i čak kad i igraju ispod svog prosjeka opet imaju veću šansu da se oni nađu na tronu nego njihovi protivnici.

Borusija ima za čime da žali, imali su svoje prilike. Malo nesreće, malo Kurtoa i kada se to dvoje sabere na kraju završite utakmicu bez datog gola.

Ovo veče je bilo emotivno. Sa jedne strane od Borusije se oprostio Marko Rojs, a sa druge Kros se oprostio od Reala u klupskog fudbala kada ga poslije Evropskog prvenstva čeka završetak karijere.

Ovo je ''Kraljevima'' 15. trofej u Ligi šampiona čime su apsolutni vladari ovog takmičenja.

90'+5 - KRAJ UTAKMICE. Real je ponovo na tronu Evrope. Ekipa Karla Anćelotija savladala je Dortmund sa 2:0.

90'+ - Igraće se još pet minuta.

86' - Evo i Luke Modrića da upiše svoje minute u ovom finalu, a Kros završava svoju klupsku karijeru.

83' - GOOOOL. Vinisijus za 2:0 protiv Borusije. Poslije velike greške u odbrani igrača Borusije, Vinisijus koristi poklon na najbolji način.

78' - Kakva šansa za Real, ali Belingem ju ne koristi. Šloterbek ga je izblokirao, ali ostaje mišljenje da je Englez trebalo i moralo da uradi više.

74' - GOOOL. Real vodi, Karvahal strijelac. Poslij centaršuta Krosa, Karvahal je pobjegao svom čuvaru i zatresao mrežu Borusije.

63' - Dobra šansa za Dortmund. Ubačaj Adejemija i pokušaj glavom Filkriga, ali Kurtoa je bio spreman.

58' - Dobra prilika za Karvahala, ali Kobel ponovo siguran. Šutao je je bek Reala sa desne strane na prvu stativu, ali nije bilo prevelikih problema za čuvara mreže Borusije.

51' - Bez prevelikih uzbuđenja. Real je ušao sigurnije i pokušava da stavi utakmicu pod svoj ritam.

49' - Dobar pokušaj Toni Krosa iz slobodnog udarca, ali je Kobel sjajno odbranio. A potom je i Karvahal imao dobru priliku iz kornera odmah poslij slobodnog udarca, ali je to otišlo preko gola.

Borussia Dortmund fans are READY for the second half! #UCL pic.twitter.com/UGVaeeLQkv — EuroFoot (@eurofootcom) June 1, 2024

Dortmundovi navijači su spremni za početak drugog dijela igre. Fascinantne scene.

II POLUVRIJEME

Ovako to izgleda sa tribina.

45'+4 - Kraj prvog poluvremena. Na pauzu se ide bez golova. Borusija je bila bolji protivnik, više je prijetila, ali nije uspjela da kapitalizuje na svojim brojnim šansama. Sa druge strane, Real će morati bolje, jer ovako samo idu ka porazu i udaljavaju se od svoje 15. titule.

45'+ - Četiri minuta nadoknade.

41' - Nova šansa za ''Milionere''. Sabicer sa distance upućuje top, ali Kurtoa brani i izbija u korner.

40' - Sada prvi žuti karton za igrača Borusije. Niko Šloterbek nakon prigovora dobija karton.

35' - Prvi žuti karton na utakmici za Vinisijusa poslije faula u napadu.

33' - Borusija daleko bolja, Real izgleda izgublje i ne liči na sbe. Čini se da brzina u tranziciji Njemačkog tima trenutno Madriđanima i ne odgovara baš najbolje.

28' - Ponovo Adejemi, ponovo dobra prilika, ali ovoga puta Kurtoa dobro brani.

23' - Stativa za Dortmund, Filkrig umalo zatresao mrežu.

21' - Prilika utakmice za Adejemija, ali mladi Nijemac nije znao da iskoristi. Previše je otišao na stranu, a Karvahal je stigao da interveniše i loptu izbaci u korner, poslije kojeg nije bilo velikih uzbuđenja.

15' - Real je odmah uzvratio. Vinisijus je šutao pored gola, ali bez veće opasnosti za Kobela.

14' - Prva prilika na utakmici kada je Filkrig pobjegao iza odbrane Reala i uposlio Branta koji je za malo pored gola šutao.

11' - Tvrda utakmica na početku. Ni jedni ni drugi ne žele da naprave neku kobnu grešku koja bi njihov tim mogla da stavi u deficit.

6' - Prvi korner na utakmici i to za Dortmund, ali bez većih problema za Real.

A fan on the pitch at Wembley doing the SUII celebration pic.twitter.com/YGb7ABjb37 — CentreGoals. (@centregoals) June 1, 2024

2' - Odmah prekid na samo startu, jer je jdan od navijaća odlučio da uleti na teren.

I POLUVRIJEME

20:39 - Atmosfera pred početak utakmice je na visokom nivou.

20:32 - Toni Kros večras igra svoj posljednji meč u Realovom dresu. Naime, da podsjetimo, on je prije nekoliko dana objavio kako mu je ovo posljednja sezona u karijeri te da će se penzionisati nakon Evropskog prvenstva.

20:10 - Poznato je da su navijači Dotmunda jedni od najvjernijih, pa tako i ne čudi atmosfera koju su napravili prije samo utakmice.

OFFICIAL: BVB starting XI for the Champions League final. pic.twitter.com/2DyOCKq1Wv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024

Borusija Dortmund: Kobel - Rijerson, Humels, Šloterbek, Matsen - Džan, Sabicer, Brant - Adejemi, Sančo, Fulkrug.

19:56 - Sada su i ''Milioneri saopštili svoj sastav pred finale.

Real Madrid: Kurtoa - Karvahal, Ridiger, Načo, Mendi - Valverde, Kamavinga, Kros - Belingem - Rodrigo, Vinisijus Žunior.

19:30 - Real je izbacio svoju postavu skoro tri sata prije utakmice, dok se sastav Dortmunda još uvijek čeka.

Uvod u utakmicu

Očekuje nas spektakl na ''Vembliju''.

