Vinko Marinović: Iskoristićemo pauzu da se dodatno spremimo

Borac je u današnjem derbiju 14. kola M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine na Gradskom stadionu u Banjaluci savladao Željezničar.

U jednom od največih derbija ovdašnjeg fudbala „crveno-plavi“ su savladali sarajevski Željezničar sa 3:2, a do tri boda stigli su pogotkom Ranka Jokića u 94.minutu.

„Odigrali smo veoma dobro uvodni pola sata. Došli smi do vođstva, a pored toga smo imali još nekoliko veoma dobrih prilika koje nismo pretvorili u pogodak. Nakon toga smo dozolili protivniku da nam iz tranzicije postigne gol. U drugom poluvremenu ne koristimo veliku priliku, a nakon toga naš protivnik stiže do izjednačenja. Utakmica se otvorila sa obje strane, a u sudijskoj nadoknadi stižemo do bodove. U Sarajevu smo primili gol u zadnjoj minuti, a sada smo ga postigli. To je fudbal. Čestitam svojim igračima“, rekao je Vinko Marinović, šef stručnog štaba FK Borac.

Nakon serije od pet derbi utakmica u minulom periodu i 14 premijerligaških rundi fudbaleri Borca su na prvom mjestu tabele. Na reprezentativnu pauzu odlaze u odličnom raspoloženju.

„Iskoristićemo pauzu da se dodatno spremimo za nastavak sezone. Očekuju nas četiri utakmice u gostima, nešto drugačiji rivali nego što je to bilo u minulom periodu, a čekaju nas i nešto lošiji vremenski uslovi, te teži tereni. Sve su to stvari na koje ćemo obratiti pažnju u pripremi za nastavak sezone“, rekao je Marinović

