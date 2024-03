Vinko Marinović: Najvažnije je da imamo kontinuitet

Najvažnije je da imamo kontinuitet u radu, poručio je Vinko Marinović, nakon što je danas produžio ugovor na funkciju šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Borac.

Dileme oko nastavka saradnje nije bilo, pa je na obostrano zadovoljstvo parafiran novi ugovor.

Svoj drugi mandat na Borčevoj klupi, Vinko Marinović, započeo je krajem avgusta 2022. godine.

„Najvažnije je da imamo kontinuitet u radu, a plod toga su odlični rezultati. Produžili smo ugovor na obostrano zadovoljstvo i sada se na miru možemo posvetiti svemu onome što dolazi. Daću sve od sebe, zajedno sa svojim saradnicima u stručnom štabu i igračima, da nastavimo sa rezultatima koji nas vode ka ostvarenju ciljeva“, poručio je Vinko Marinović

Dogovor oko nastavka saradnje postignut je „u pet minuta“. Oliver Jandrić, sportski direktor Borca pun je hvale na račun trenerskog rada Vinka Marinovića i njegovih saradanika.

„Svi u klubu su zadovoljni sa onim što je Vinko uradio u proteklom periodu. On je trener koji odlično razumije klupske potrebe i ambicije, a posjeduje znanje i sposobnost da nas dovede do ostvarenja svih ciljeva koje smo zacrtali. Produžetak saradnje je ujedno i dokaz da klub razmišlja unaprijed. Očekuje nas mnoštvo izazova. od, završnica prvenstva i Kupa BiH, pa do priprema za narednu sezonu i evropske kvalifikacije.” rekao je Jandrić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.