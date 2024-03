Vinko Marinović nakon Zvijezde: Raduje uloga mladih igrača

Fudbaleri Borca u odličnom raspoloženju odlaze na reprezentativnu pauzu.

Puleni šefa stručnog štaba Vinka Marinovića sinoć su do nova tri boda stigli savladavši ekipu Zvijezde 09 sa 3:1 (Kvržić 31′, Vuković 51′, Terzić 89′ – Vadze 79′).

„Smatram da smo ostvarili zasluženu pobjedu. Sve u svemu možemo biti izuzetno zadovoljni. Posebno me raduje da su i u ovoj utakmicu naši mladi igrači bili u glavnim ulogama. To me jako raduje i to je jedna velika stvar za klub i nadam se da će tako nastaviti i u ovom narednom periodu“, poručio je Vinko Marinović, šef stručnog štaba FK Borac.

Nakon dvanaest premijerligaških rundi „crveno plavi“ na svom kontu imaju 58 bodova, a u narednom kolu dočekuju Zrinjski.

