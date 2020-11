Virus korona u Bajernu

Šampion Evrope Bajern iz Minhena objavio je da je štoper Niklas Zile pozitivan na virus korona.

Mladi njemački reprezentativac je smješten u izolaciju i neće biti u sastavu u utakmicama protiv Salcburga i Borusije Dortmund.

Bajern je u kratkom saopštenju objasnio da Zile ima blage simptome Kovid-19 virusa.

"Niklas je van tima, to naravno nije lijepo. Taman se ustalio u timu, ali moramo to da prihvatimo. Nadam se da će to ostati samo sa jednim slučajem. Razmišljaću o sastavu danas poslije treninga", izjavio je trener Bavaraca Hansi Flik.

Osim utakmica sa Bajernom, očekuje se da će Zile propustiti i sljedeće tri utakmice sa Njemačkom.

"Panceri" igraju najpre prijateljski meč protiv Češke i dvije utakmice u Ligi nacija protiv Ukrajine i Španije.

(B92)