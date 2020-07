"Više mi ne govore da sam Ciganin, sada sam mali svetac"

Trener Bolonje Siniša Mihajlović dao je intervju za "Korijere delo sport" nakon što je proglašen za počasnog građanina Bolonje.

Doveo je Bolonju u sjajnu poziciju, nakon što je bila u zoni ispadanja.

A nije sve bilo lako u Italiji za njega, naprotiv. Često je ulazio u sukobe s navijačima različitih klubova.

Najviše su ga častili navijači Juventusa, koji su ga nazivali "srpskim Ciganinom".

Međutim, otkako je saznao da boluje od leukemije, potom je i pobijedio, stvari su se promijenile.

"Ranije su mi trebali neprijatelji da bih napredovao. I sad mi trebaju. Ali, posle svega kroz šta sam prošao, sada sam mali svetac. Sada me dnevno troje, četvoro ljudi zamoli da pošaljem neku poruku ohrabrenja njihovim najmilijima koji su bolesni. Dovode mi i decu... A to me malo izluđuje! Uvek sam bio neko ko deli ljude, a sada ih ujedinjujem?!", rekao je Mihajlović i nastavio:

"Više mi niko ne zviždi, niko mi ne viče da sam crni Ciganin... Dobacuju za mnom: 'On je fenomenalan!'. Ne znam više s kim se borim! Pokušao sam da vratim stari život. Pravim nove neprijatelje. Eto, na izborima sam glasao za Salvinija, izazvalo je to veliku buku. Jer, meni treba da imam nekog protiv sebe. Jednog dana to su TV stanice, drugog sudije, trećeg novinari... I, sad mogu da kažem da sam se konačno vratio. Ne želim da budem samo dobrica. Jer, kada imam nekog naspram sebe, probudi se u meni neka snaga... A i zabavnije je!", našalio se Mihajlović.

Da li se ikada izvini zbog nečega što je uradio ili rekao?

"Znate, kada nešto radite, morate da imate čistu savest. Prave se greške u životu, pravim ih i ja, naravno, ali treba se izvinjavati. Nisam ja od onih koji moraju da budu uvek u pravu. A i odrastam. Ranije sam bio mnogo impulsivan. Čak i sada sve pokulja iz mene, ali... Mislim da sam sada smireniji, pokušavam da se popravljam iz dana u dan", istakao je Mihajlović, prenosi B92.net.