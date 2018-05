Više od 200.000 ljudi traži kaznu za Ramosa zbog Salaha

Brojni Egipćani bijesni su na kapitena Real Madrida Serhija Ramosa zbog povrede napadača Liverpula Mohameda Salaha u finalu Lige šampiona.

Real je u subotu uveče u Kijevu 13. put postao prvak Evrope, pošto je pobijedio Liverpul sa 3:1.

U 30. minutu utakmice Salah je morao da napusti teren jer je poslije duela sa Ramosom, koji ga je snažno povukao za ruku, pao na rame i povrijedio se.

Salahov nastup za reprezentaciju Egipta na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Rusiji je neizvjestan, a sâm fudbaler rekao je da se neće predati i da će dati sve od sebe da nastupi na tom takmičenju.

Kako je prenio BBC, poslije utakmice su se na društvenim mrežama pojavili brojni postovi na arapskom sa haštagovima i porukama podrške Salahu, ali i ljutnje na Ramosa u hiljadama tvitova.

Među najpopularnijima bio je haštag: "Ramos životinja" (#Ramostheanimal), koji se našao u 47,9 hiljada tvitova, a navijači smatraju da incident nije bio slučajan.

"Nijedan fudbaler tako ne vuče ruku drugog igrača. To je bilo namjerno. Ramos zaslužuje kaznu", navodi se u jednom tvitu.

Jedan navijač naveo je da "nikada nije vidio toliko bijesne Egipćane".

"Oh, Ramose, šta si to uradio", naveo je on.

"Egipćani dolaze po Ramosa ako Salah propusti Svjetsko prvenstvo", zaprijetio je jedan navijač.

Većina je bila zabrinuta za Salahovo zdravstveno stanje i pružili su mu veliku podršku.

Egipatski ministar sporta naveo je da će zvijezda Liverpula i najbolji strijelac Evrope i svijeta biti spreman za Mundijal.

"Dijagnoza je jednostavna, povrijedio je ligamente. Očekivano vrijeme oporavka je dvije nedjelje, ako bog da", napisao je Halid Abdul Aziz na Facebooku.

Predsjednik Egipta Abdul Fatah al-Sisi poželio je Salahu da se brzo oporavi.

"Nadam se da će se uskoro vratiti na teren i da će nastaviti da bude egipatska sjajna zvijezda", naveo je on.

Peticija na internetu u kojoj se od Evropske fudbalske unije (UEFA) i Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) zahtijeva da Ramos bude kažnjen, prebacila je 200.000 potpisa.

