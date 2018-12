Vitsel se žalio na izgled u igrici: Možete li popraviti moju facu?

Aksel Vitsel, fudbaler Borusije Dortmund uputio je zahtjev EA Sportsu da mu poprave izgled u FIFA-i 2019.

Naime, veznjak Borusije i belgijski reprezentativac je zaista neprepoznatljiv u popularnoj nogometnoj igri, iako je javnosti poznat po svojoj raskošnoj frizuri.

EA Sports je na Twitter profilu objavio ekipu sedmice, a jedan od igrača na slici je i Vitsel. Belgijanac je dobio novu karticu s ukupnom ocjenom 84, ali ipak nije bio zadovoljan kako izgleda u igrici.

"Hvala vam ali možemo li prvo u igrici popraviti moju facu?", napisao je Vitsel u poruci na Twitteru.

EA Sports je ubrzo odgovorio fudbaleru i potvrdio da će se pozabaviti tim problemom.

Vitsel je samo jedan u nizu igrača koji su tražili razne promjene u FIFA igrama. Toni Kros je, na primjer, tražio veću ocjenu za ubrzanje pokazivajući snimak sprinta s utakmice, a Kevin Elison je čak napravio i video od dvije i pol minute u kojem uz pomoć tehnologije dokazuje da je brži od saigrača zbog čega je tražio veću ocjenu.

Thanks but can we fix my in game face first? pic.twitter.com/3Ujh3lkIkL