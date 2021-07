Vladan Kovačević za "Nezavisne": Maštam o dresu Mančester junajteda

Tek sam počeo, vrijeme je ispred mene, ništa me neće zaustaviti da dođem do mojih velikih ciljeva i maštanja kao dijete da zaigram za neki veliki evropski klub u budućnosti, pa zašto da ne maštam i o velikom Mančester junajtedu.

Rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Vladan Kovačević, mladi bh. golman, koji je nedavno iz Sarajeva prešao u Rakov. Nakon nekoliko godina na "Koševu", talentovani golman, rođen u Banjaluci, napravio je novi korak u karijeri i preselio se u poljski tim, koji raste iz godine u godinu, i čini se da će uskoro postati jedan od timova koji će redovno osvajati trofeje u Poljskoj.

Kovačević je tek oko mjesec dana član Rakova i već je osvojio prvi trofej, a upravo je mladi golman bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje pehara Superkupa Poljske.

NN: Nedavno ste debitovali za novi klub i odmah je, zahvaljujući Vama, došao i prvi trofej. Kako biste opisali Vaše prve dane u Poljskoj, jeste li zadovoljni?

KOVAČEVIĆ: Ne mogu da kažem da je trofej došao zahvaljujući meni, ekipa je odigrala jako dobar meč protiv Legije i zasluženo slavila. Bio sam fokusiran na meč i doprinio ekipi da dođe do cilja. Primili smo taj pogodak u 92 minuti, ali nas nije poremetio za izvođenje penala i ostali smo dovoljno fokusirani. Hvala Bogu, odbranio sam taj jedan jako bitan penal za dalje izvođače i njihovo samopouzdanje. Za mene je i te kako važno da sam počeo tako dobro u prvoj utakmici i osvojio odmah trofej s Rakovom. Jako mi znači za samopouzdanje jer ispred nas su izuzetno teške i bitne utakmice. Prezadovoljan sam kako su me saigrači prihvatili, uopšte cijeli klub, kako su me dočekali. Naravno da je postojao period adaptacije, nije bilo lako adaptirati se na jači i puno zahtjevniji rad, kako na terenu, tako i van njega. Puno se traži od igrača, jedan jako visok nivo kluba i lige, ali mislim da sam prošao najgore i da sam napravio pravi potez dolaskom u ovaj klub i Ekstraklasu.

NN: Kada se pojavila ponuda Rakova, da li ste mnogo razmišljali i koju je ulogu igrao Vaš novi menadžer Franjo Vranjković?

KOVAČEVIĆ: Razmišljao jesam, naravno, jer sam u tom trenutku imao još nekoliko ponuda na stolu, međutim moj odlazak u Rakov i Ekstraklasu znači napredak u svakom smislu i korak bliže onome zbog čega sam i počeo da igram fudbal. Najbitnije od svega, htio sam da branim, potrudiću se da ovu priliku iskoristim i doprinesem što boljem plasmanu kluba u svim takmičenjima, a sebe prikažem u najboljem svjetlu. Gospodin Vranjković mi je pored uloge agenta i svega što to nosi sa sobom bio iskrena podrška, dosta razgovaramo i radujem se našoj saradnji.

NN: U klubu Vas je dočekalo nekoliko igrača sa domaćih prostora. Koliko Vam to pomaže da se prilagodite na novu sredinu?

KOVAČEVIĆ: U Rakovu igra jako puno igrača sa Balkana, koji su mi jako pomogli, bez njih bi sigurno bilo puno teže. Oni već dugo igraju ovu ligu i poznaju je jako dobro, tako da sam odmah mogao da pitam sve što me zanima i šta će mi biti od koristi za moje privikavanje na novu sredinu. U super smo odnosima i drago mi je da sam ih upoznao i da dijelim svlačionicu s njima.

NN: Kakva su očekivanja u sezoni pred nama? Sigurno je da želite još trofeja? Možete li ukratko opisati rad s trenerom golmana i razliku u radu kod nas?

KOVAČEVIĆ: Očekivanja ovog kluba iz godine u godinu rastu, jer rezultati su sve bolji i mislim da ćemo se i ove sezone boriti za vrh tabele. Nećemo stajati, sezonu smo počeli na najbolji mogući način i sigurno da imamo jako puno samopouzdanja za dalje. Trener golmana Jaroslav Tkoč je iskusan trener koji je dugo godina bio u reprezentacije Poljske. Vrlo dobro zna šta radi i šta želi da popravi kod mene. Imamo jako dobar odnos i iz dana u dan sve više razumijem šta se od mene traži. Želimo da povećamo moj nivo za stepenicu više jer imamo sve moguće uslove za to. Jako puno analizira treninge, a posebno prije i poslije utakmice da dobijem što bolju sliku onog šta dolazi. Drago mi je da imam priliku da radim baš s njim u Poljskoj jer je radio s velikim golmanskim imenima.

NN: Nakon nekoliko godina ste napustili Sarajevo, gdje se napravili prve korake u seniorskom fudbalu. Koliko je bilo teško donijeti takvu odluku?

KOVAČEVIĆ: Imao bih toliko toga da kažem lijepog o tom klubu, ali probaću da budem kratak. Kada sam došao u Sarajevo prvi put, maštao sam da dođem u prvi tim i zaigram na "Koševu" pred navijačima. To mi je bio cilj da svaki trening dajem maksimum i vrijedno i pošteno zaslužim da budem prvi golman tog velikog kluba. Korak po korak to mi se ostvarilo. Istina je da sam dobio priliku na jako čudan način, ali ispostavilo se da je to moja sudbina. Sigurno da nisam bio spreman da se nosim s tim, ne bih ostvario to što jesam u klubu. Svaku utakmicu koju sam odigrao za Sarajevo od tada, odigrao sam srcem i zavolio sam taj klub i grad jer sam tu prošao najteži, ali najslađi put koji se mogao desiti za mene. Bilo je izuzetno teško otići iz Sarajeva, pozdraviti se saigračima, trenerima od kojih sam učio, ljudima s kojim sam provodio dane na terenu i van njega, ali to je fudbal. Emocije su bile velike, ali uspio sam i to prebroditi kao i sve do sada. Pratiću Sarajevo gdje god budem i uvijek će imati jednog velikog navijača u meni.

NN: Pred Vama je još mnogo godina na golu. Imate li neki san kojem težite? Ko Vam je idol?

KOVAČEVIĆ: Moje mišljenje je da sam tek počeo. Vrijeme je ispred mene. Ništa me neće zaustaviti da dođem do mojih velikih ciljeva i maštanja kao dijete, da zaigram za neki veliki evropski klub u budućnosti, pa zašto da ne maštam i o velikom Mančester junajtedu. Moj idol kad sam bio mali je bio Edvin van der Sar, obožavao sam i Ikera Kasiljasa, sada dolaze nova velika golmanska imena od kojih se može puno naučiti.

Zašto ne i prva opcija

NN: Da li se u budućnosti vidite standardno na golu reprezentacije BiH?

KOVAČEVIĆ: Kad bih rekao da se ne vidim, slagao bih. Moje razmišljanje je uvijek pozitivno, moje vrijeme tek dolazi i radim sve da dokažem sebi i drugima da mogu biti dio nacionalnog tima, pa zašto ne i prva opcija, vrijeme će najbolje pokazati.

Ništa ne bih promijenio

NN: Fudbal ste počeli da trenirate u Banjaluci, da li Vam je žao što niste obukli dres Borca? Da li ste ikad bili blizu prelaska na Gradski stadion?

KOVAČEVIĆ: Bio sam blizu u omladinskim selekcijama, ali kada pogledam iza sebe, sve je bilo baš onako kako je trebalo da bude, ispostavilo se najbolje za razvoj moje karijere. Ništa ne bih promijenio i jako sam srećan zbog toga.