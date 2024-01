Vladan Milojević: Zvezdina deca su budućnost kluba

Zvezdina deca su budućnost kluba, poručio je šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Crvena zveida Vladan Milojević nakon još jedne pobjede njegovih pulena u pripremnoj utakmici igranoj u okviru priprema na Kipru.

Razlog više za ovakvu izjavu je činjenica da je u glavnoj ulozio u testu protiv mađarske ekipe bio mladi igrač aktuelnih šampiona Srbije. Savladali su „crveno bijeli“ ekipu Zalaegersega rezultatom 1:0 a u listu strijelaca se upisao talentovani Jovan Šljivić. Do prednosti Zvezda dolazi sredinom prvog poluvremena. Radojević je centrirao sa lijevog boka u kazneni prostor, a sve je odlično ispratio talentovani Šljivić, koji je precizno pogodio glavom.

„Druga kontrolna utakmica je bila svakako dosta bolja od prve i nadam se da će svaka sledeća biti još kvalitetnija. Meč sa Zalaegersegom je bio dobra provera, pravi takmičarski duel. Reč je o rivalu koji igra agresivno i disciplinovano. Implementirali smo dosta elemenata, na kojima radimo na treninzima i to je ono što me raduje. Rezultat nije primaran, ali igrači moraju da znaju da ako igraju za Crvenu zvezdu i nose ovaj grb, nema razlike između prijateljskih i zvaničnih utakmica. Zna se šta je cilj, ali u ovom trenutku to zaista nije primarno. Mnogo dorbih stvari smo do sada uradili, ali uvek ima prostora za napredak. Još uvek radim na pronalaženju pravih pozicija za pojedine igrače, želim da vidim kako se snalaze, ali sam zadovoljan kako se odvijaju pripreme“, istakao je Vladan Milojević.

Pohvalio je Milojević mladog Jovana Šljivića, koji se upisao u listu strelaca.

„Jovan Šljivić je postigao lep gol, takođe je i Viktor Radojević sjajno centrirao. Još jednom se pokazalo da imamo decu koja polako dolaze. Na nama je da ih istrpimo, uvek je bitan momenat za mlade igrače kada ih "gurnuti u vatru". Njihovo vreme tek dolazi, Crvena zvezda ima lepu budućnost sa dosta mladih i talentovanih igrača. Veoma sam zadovoljan, na njima je samo da rade“, istakao je Milojević.

Nastaviće crveno-bijeli sa napornim radom i u predstojećem periodu.

„Radimo po planu i programu, takođe smo i protiv Mađara radili u ozbiljnom režimu. Verovatno će pojedini igrači dobijati veću minutažu, s obzirom na to da se približava početak prvenstva i oni treba da budu na visokom nivou“, zaključio je Milojević.

