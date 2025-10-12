Vladan Milojević novi selektor Srbije

Ekspresnu zamjenu za Dragana Stojkovića Piksija pronašao je Fudbalski savez Srbije.

Na predstojećoj sjednici Izvršnog odbora za novog selektora Srbije biće imenovan Vladan Milojević - prenosi "Sportski Žurnal".

Saziv rukovodstva čelne organizacije srpskog fudbala zakazan je za petak, 17. oktobar, kada se očekuje zvanična potvrda informacije.

Prema riječima navedenog izvora, Milojević će uporedo obavljati funkciju šefa stručnog štaba Crvene zvezde, do isteka ugovora sa aktuelnim šampionom Srbije.

Milojević je karijeru počeo u Čukaričkom, gdje je Brđanima donio trofej Kupa Srbije - jedini u klupskoj istoriji. Radio je u omladinskim selekcijama Crvene zvezde, a potom u Javoru, Omoniji, Panioniosu, Al Ahliju, AEK-u, Al Itifaku, Apoelu iz Nikozije i Apolonu.

Najveći trag ostavio je na Marakani, gdje je osvojio četiri prvenstva i dva Kupa Srbije, te crveno-bijele predvodio u tri grupne faze Lige šampiona i tri Lige Evrope.

(MeridianSport)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.