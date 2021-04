Vlado Jagodić pred dvostrukim slavljem

Fudbalskog stručnjaka Vladu Jagodića u aktuelnoj sezoni M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine potencijalno čeka dvostruko slavlje.

S Radnikom, čiji je aktuelni trener, u borbi je za opstanak, dok ka tituli grabi banjalučki Borac, a na njihovom putu upravo je iskusni trener ostavio značajan trag ulogom stratega u prvom dijelu sezone.

"U teoriji i praksi je to sada moguće i naravno da sam ponosan na tu činjenicu iako je do kraja sezone ostalo još dosta da se igra. Ponosan sam na period koji sam proveo u Borcu, ali osnovni moj cilj i zadatak sada je samo Radnik iz Bijeljine. Još u septembru prošle godine sam govorio da će Borac biti šampion i kako sada stvari stoje to bi se moglo obistiniti. Sada isto tako kažem da će Radnik ostati u Premijer ligi BiH i vjerujem da će se pokazati krajem maja da sam bio u pravu", rekao je Jagodić.

Vruću klupu Bijeljinaca preuzeo je prošle sedmice od Darka Nestorovića.

Iako je debitovao porazom na "Tušnju" protiv Tuzla sitija 0:2, statistički učinak njegovog tima je zadovoljavajući.

"Bez obzira na naš poraz, koji su mnogi kvalifikovali kao ubjedljiv, kada se sagleda broj šuteva i šansi mi smo odradili dobar posao. Nismo imali sreću iz dvije stopostotne prilike da pogodimo, dok smo na drugoj strani primili dva jeftina i naivna gola. To se premijerligaškoj ekipi ne smije dešavati", istakao je Jagodić.

Njegovi puleni trenutno su na pretposljednjoj poziciji na tabeli sa 21 bodom, dok je Olimpik iznad s dva više.

U narednom 28. kolu dočekuju Slobodu, a onda ide nastavak serije utakmica sa direktnim konkurentima za opstanak u gostima kod Mladosti iz Doboja kod Kaknja i Krupe te domaći ogled s Olimpikom.

U predzadnjem kolu gostuju Sarajevu, a završavaju kod kuće protiv Širokog Brijega.

"Došao sam u Radnik s ciljem da izborimo opstanak. Svaka naredna utakmica je ključna i jednako važna. U svakoj moramo ići na pobjedu, ali definitivno nemamo pravo na kiks ni u jednoj domaćoj utakmici", istakao je Jagodić.

Mnogi se slažu da ove sezone gledamo jednu od najuzbudljivijih završnica od kako se igra zajedničko elitno fudbalsko takmičenje u BiH. Šest ekipa bori se za Evropu, četiri su ozbiljno u igri za titulu, a pet traži priliku za opstanak.

"Do kraja je šest kola, 18 bodova u igri i tvrdim da Radnik sam odlučuje o svojoj sudbini. Držimo stvari u svojim rukama bez obzira na trenutnu poziciju i broj bodova. Sve je jako neizvjesno, pa je, recimo, Mladost sa 27 bodova u gotovo sličnoj situaciji kao i mi sa 21", kaže Jagodić.