Vlahović na meti engleskog velikana

Arsenal se povezuje sa šokantnim povratkom svoje transfer mete, Dušana Vlahovića, prema nedavnim izvještajima.

"Tobdžije" su bile zainteresovane za srpskog internacionalca još u januaru dok je Mikel Arteta želio pojačati svoje napadačke mogućnosti u drugom dijelu sezone.

22-godišnjak je ipak odbio prelazak na "Emirate" u korist Juventusa, ostavljajući Arsenal bez nove opcije za napadača nakon zatvaranja prozora.

Arteta je morao čekati do ljetnog prozora kako bi dodao centralnog napadača u svoje redove, pokupivši Gabrijela Žesusa iz Mančester Sitija.

Brazilac je do sada impresionirao, postigao je četiri gola i asistirao za tri u sedam nastupa u Premijer ligi do sada ove sezone. "On je pun energije", rekao je menadžer o svom novom broju devet.

"Vidite njegov entuzijazam, uvijek je nasmijan, uvijek razgovara sa svojim saigračima i osim toga mislim da donosi drugi nivo želje, predanosti i entuzijazma, tako da mislim da je to stvarno dobro" dodao je Arteta o Žesusu.

(Football London)