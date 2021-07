Vlahović postigao sedam golova za poluvrijeme

Fudbaleri Fiorentine slavili su protiv ekipe Folinja rezultatom 11:0, a sedam golova postigao je Dušan Vlahović.

Nije se činilo da će to biti slučaj s obzirom na to da Vlahovića nije bilo u startnoj postavi Viole. Međutim, među jedanaest ipak je bilo naših predstavnika s obzirom na to da su meč započeli Nikola Milenković i Aleksa Terzić.

Prvo poluvrijeme završeno je rezultatom 3:0, a golove su postigli Hose Kaljehon, Alfred Dankan i Đakomo Bonavetura.

Na poluvremenu je u igru ušao srpski napadač i u prvih devet minuta stigao do het-trika.

Mreža protivnika je mirovala, ali je Vlahović u periodu od 70. do 81. minuta dao još tri, te stigao do duplog het-trika. U istom periodu viđen je i jedini gol u nastavku igre koji nije bio djelo reprezentativca Srbije, tačnije autogol.

Vlahović je svom učinku dodao još jedan, za ukupno sedam, prenosi "B92".