Vlahoviću pala cijena - na pomolu transfer u neki evropski jači klub

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović glavna je meta Juventusa u zimskom prijelaznom roku. Kako pišu italijanski mediji, napadač Fiorentine će se gotovo sigurno zaputiti put Torina čim se za to stvore uslovi.

Srpski napadač nastavio je sa fenomenalnom formom iz drugog dijela prošle sezone, pa je u 11 utakmica postigao sedam golova.

Juventus je već mjesecima u kontaktu sa čelnicima Fiorentine, a preprjeka je bila astronomska cijena od 90 miliona evra. Međutim, kako piše italijanska "Gazeta", djeluje da se situacija drastično promijenila.

Fiorentinin predsjednik Rocco Comisso tražio je 90 miliona evra jer je bio uvjeren da će Vlahović produžiti ugovor koji mu ističe 2023. godine. Nudio mu je osam miliona evra godišnje plate, ali je Vlahović to odbio i samim time srušio cijenu. Comisso je svjestan da Srbin na kraju sezone ulazi u zadnju godinu ugovora i da će mu na ljeto cijena biti bitno manja i sad želi praktično dobiti koliko može. Juventus je stalno u kontaktu s igračevim agentom i dobio je informaciju da bi ga Fiorentina pustila na zimu za 60 miliona evra, piše Gazeta.

To je sad dodatni problem za Juventus budući da je to cijena koju bi platio i Atletiko Madrid. Španci su na ljeto nudili 55 miliona evra, što je Fiorentina glatko odbila, a nova situacija u Firenci ih vraća u igru za Vlahovićev potpis. Fiorentina je prije dva mjeseca imala sve u svojim rukama, ali sad joj situacija izmiče kontroli i u panici je. Vlahoviću bi cijena mogla dodatno pasti ako Juventus počne razmatrati druge opcije, a jedna od njih je Gabriel Jesus. Tu postoje razne varijante razmene sa Sitijem, ali za očekivati je da Juve ipak neće odustati od Vlahovića i da će on postati njegov igrač.

Takođe, Gazeta prenosi da Vlahovićev agent od Juventusa za igrača traži godišnju platu od šest miliona evra, što je za dva miliona manje od cifre koliko mu je nudila Fiorentina. Međutim, djeluje da je Vlahoviću prioritet igranje u jačem klubu, stoga bi prihvatio i manju platu ukoliko bi zadužio dres Juventusa.