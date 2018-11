Vranješ navijačima BiH: Bauštelci, nećete nam kvariti sreću

Proslo je 5 dana od utakmice sa Austrijom a i dalje citam pojedine medije i vec moje omiljene baustelce BHF kako me vredjaju sto se nisam naklonio njihovom visocanstvu.e pa da vam kazem ponosan sam na ove svoje momke koji su dali poslednj atom snage i uradili veliki posao da usrecimo naciju i nasu srecu i uspijeh necete staviti u drugi plan ma koliko to pokusavali!!!!

A post shared by Ognjen Vranjes (@ognjen_vranjes) on Nov 20, 2018 at 6:02am PST