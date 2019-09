Vranješ srušio Čelik za nova tri boda

Fudbaleri Borca savladali su Čelik u meču 7. kola BHT Premijer lige BiH s 3:1 i tako se zadržali u samom vrhu bh. elite.

U vrlo zanimljivoj fudbalskoj predstavi Banjalučani su poveli već u 10. minutu preko Stojana Vranješa.

Prije toga "crveno-plavi" su imali nekoliko sjajnih prilika, ali mreža gostiju se nije tresla.

U jeku napada domaćina tim iz Zenice dolazi do izjednačenja i to u 18. minutu preko Aidina Mahmutovića. Pogodak Čelika nije poremetio igru Borca koji je nastavio sa napadima i u 21. minutu Banjalučani dolaze do novog vođstva, a strijelac je ponovo bio Vranješ.

To je bio i rezultat prvog poluvremena iako je bilo nekoliko poluprilika na obje strane.

Borac je nastavio sa napadima i u drugom poluvremenu, ali je domaćina šokirao direktan crveni karton Marka Jovanovića u 63. minutu zbog toga što je loptu zaustavio rukom.

Od tada su gosti imali loptu više u nogama, ali nisu uspjeli da naprave pravu šansu iako su imali igrača više u polju pola sata. Pitanje pobjednika rijeseno je 10-ak minuta prije kraja meča kada je Ivan Crnov sjajno istrčao kontru i matirao golmana gostiju Bojana Pavlovića. Borac nakon ove pobjede ima 11 bodova i peti je na tabeli, a Čelik ostaje na devet bodova i osmi je na tabeli.