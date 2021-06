Vrsaljko: Protiv Češke će biti fajterska utakmica

Naša sljedeća utakmica će biti fajterska, jer će biti bitan rezultat, smatra Šime Vrsaljko fudbalski reprezentativac Hrvatske.

"Vatreni" nakon poraza od Engleske na startu Evropskog prvenstva u petak igraju meč drugog kola protiv Češke. Navijači i javnost pulenima selektora Zlatka Dalića nakon poraza na "Vembliju" spočitali su da je nedostajalo više agresivnosti u igri.

"Što se tiče agresije i stava reprezentacije, utakmica sama po sebi tempira koliko će biti potrebno vršiti pritisak. To je od utakmice do utakmice. Sljedeća će zahtijevati veću razinu pritiska i želje za golom i rezultatom koji nam je neophodan da dobijemo atmosferu kakvu svi priželjkujemo. Atmosfera je odlična, ali rezultat nam isto puno odnosi. Dajemo maksimum na treningu i utakmicama. Nadam se da ćemo doći do tri boda u sljedećoj utakmici", kazao je Vrsaljko.

Ističe da njega i saigrače nije iznenadila pobjeda Češke protiv Škotske u prvom kolu.

"Nismo iznenađeni ni s čim pretjerano. Do petka ćemo raditi detaljne analize reprezentacije s kojom igramo u sljedećoj utakmici i maksimalno se pripremiti za njih. Uz sav respekt i poštovanje, moramo još toga analizirati i popraviti. Ako budemo na našoj razini, rezultat neće izostati, uz dužno poštovanje prema Česima. Sljedeća utakmica će biti fajterska, jer će biti bitan rezultat. Ono što je nama potrebno da zaključimo utakmicu kako mi želimo. Vidjet ćemo hoćemo li se potući s nama ili će biti lakše", kazao je Vrsaljko.