Vučelić: Da li je neko Terziću oteo obraz?

Predsednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić odgovorio je Zvezdanu Terziću na riječi "da crno-beli truju narod lažima da je Zvezda mezimac države" i poručio da se funkcioner Crvene zvezde ponaša kao da ima punomoć od države.

"Terzić se ponaša kao da je opunomoćen od strane države da govori o fudbalu, takav mu je način govora i svest da sve što nije uzeto u stvari je oteto. Taj rečnik da se "laje" u Partizanu jasno govori o čoveku, da li je neko njemu oteo obraz. Ni jedan jedini put nema da nisu na intervenciju, a da Partizan nije govorio o tome više puta, da je Vučić pomogao Partizanu, ma koliko se to nije sviđalo našim navijačima i po pitanju licence, a i drugih stvari", rekao je Vučelić gostujući na TV Hepi.

Vučelić je osudio vrijeđanje navijača Partizana protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i prvog čovjeka Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze na 161. vječitom derbiju.

"Ja znam da je Vučić navijač Zvezde već 27 godina. Skandiranje protiv njega je nedopustivo. Ako je neko već toliko zabrinut poput Terzića mogao je da reaguje na uvrede navijača Zvezde i vređanje po pitanju Ane Brnabić. Odmah sam uputio izvinjenje Slaviši Kokezi zbog transparenta na stadionu. Zabranjeno je napadati sudije i tela".

Kako je naglasio, iako su neki navijači zamjerili na tom gestu, Vučelić ima veliku zahvalnost prema predsjedniku Vučiću.

"Partizan nije protiv države, nemam ovlašćena da govorim u ime države kao Terzić. Boris Tadić je, podsetiću, osujetio ideju o rekonstrukciji stadiona Partizana. Milošević, na primer, nije radio za Zvezdu. Mirko Marjanović i ja smo ostali sa zvezdašima kada su osvojili Kup i ostali dugo u noć do dva, tri sata".

Za pobjedu nad Crvenom zvezdom (2:0) naveo je da je i "više nego zaslužena".

"Partizan uvek ide na titulu. Ja se nadam da ćemo biti u konkurenciji za titulu ako ne bude nekih stvari koje nisu vezane za sport. Više nego zasluženo smo pobedili jer protivnik nije šutnuo nijednom na gol".

On je i prokomentarisao poništeni gol Nemanje Milunovića za Zvezdu, zbog faula Žandera nad golmanom Vladimirom Stojkovićem.

"Zvezda nije ni postigla gol, sudija je prekinuo igru čim je izvršen faul. Niko od igrača Zvezde se nije bunio tada. Dve i po godine Partizan se zalaže za VAR, dok Zvezda i Savez to odbijaju. Radna grupa se sastala posle osam meseci i tada nije bilo predstavnika Zvezde, a sada se slažu da bude VAR, a mi se dve godine zalažemo za to", zaključio je on.