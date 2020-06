Vučić: Otkaz Kataiju nepravda

Predsjednik Srbije Aleksnadar Vučić rekao je danas da se ne stavlja otvoreno ni na jednu političku stranu u SAD, ali da je imao potrebu da zaštiti srpskog fudbalera, jer smatra da je nepravedno i da nije demokratski da dobije otkaz, ne zbog loše igre, već zbog komentara njegove žene na mrežama.

"Ne mislim da je vrhunac demokratije da otpustite fudbalera ne zato što loše igra, već zato sto njegova zena negde nesto pise", rekao je Vučić u Nišu novinarima upitan da prokomentariše svoj stav povodom otpuštanja srpskog fudbalera, te da li se stavlja na stranu Donalda Trampa.

On je ukazao da kod nas postoji krivično djelo širenje rasne i nacionalne mržnje i da bi žena fudbalera trebalo da odgovara po toj osnovi, ako ona postoji.

"Izvinjavam se što sam stao na stranu našeg državljanina i što mislim da je nepravedno to što mu se dogodilo", kazao je Vučić.

On je ponovio da želi Americi da prevaziđe sve teškoće, a povodom insinuacija da podržava Trampa, što, kako neki primećuju, "nije pametno", ukazuje da želi Americi da izađe iz problema, jer je to i za nas dobro, a da, inače, Džoa Bajdena poznaje bolje od Trampa.

A, šta bi bilo bolje za Srbiju poslije predsjedničkih izbora u SAD, o tome, kaže, može da priča, ali izbjegava.

"Ako ste zaključilo da je to Tramp, ja neću da vam negiram, ali to ste vi pricali i za ranije kada se nisam izjašnjavao, sem što sam učestvovao na predavanju, koje je jedan drugi predsednički kandidat organizovao. To ću uvek da radim i da cuvam ugled Srbije", poručio je predsjednik.

On je istakao i da se nikada ne meša u tuđe unutrašnje odnose i poslove i da se trudi da se racionalno odnosi prema njima.

"Ali sam imao potrebu da zaštitim pravo na rad nekog fudbalera jer ima pravo na rad čoveka koji nikome ništa nije skrivio", ukazuje Vučić.

"Ako njoj ne kažete da je počinila krivično djelo, a muža otpuštate, ako je to demokratija kojoj težimo, ne krijem da se zalažem za malo više i bolje demokratije", istakao je.

Vičić je rekao i da želi Americi da izađe iz svih problema i da je uveren u njen brzi rast, jer njihov izlazak iz krize znači i izlazak EU, a to je dobro i za rast Srbije.

Srpski fudbaler Aleksandar Katai od prije par danas više nije igrač LA Galaksija, a do raskida saradnje je došlo nakon što je njegova supruga Tea Katai na društvenim mrežama komentraisala dešavanja u SAD i vrijeđala demonstrante koji su na ulicama zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda.

Katai se izvinio zbog svega toga i obrazložio da ne podržava stavove svoje supruge, ali je klub dan kasnije reagovao i raskinuo ugovor.