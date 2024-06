Vučić o reprezentaciji Srbije: Očekujem promene

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je govorio o fudbalskoj reprezentaciji Srbije.

Predsjednik je gostovao u dnevniku na televiziji "Pink", a jedna od tema je bio neuspjeh Srbije na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

"Srbija je doživela debakl?

Možda je to preterano, ali svakako je doživela neuspeh."

Očekuju se razgovori za sedam do 10 dana, kada će se razgovarati o tome kako da imamo rezultate u fudbalu i rukometu.

"Ne bavim se ja time i neću da uđem u klub koji će da pljuju po Džajiću i Stojkoviću, oni su legende srpskog fudbala. Narod je zaslužio više, to mislim. Kao što mislim za naš rukomet. Sad to ne znači da mrzim Milenu Delić ili nešto, naprotiv…Danas sam razgovarao sa njom. Nemamo vremena sad, imamo mnogo posla mi i ljudi u vladi. Za sedam do 10 dana ćemo svi da razgovaramo i kako da u rukometu počnemo da imamo rezultate, kako i u fudbalu da počnemo da imamo bolje rezultate", rekao je Vučić, prenosi b92.

Mora da se prevaziđe gubitnički pristup.

"Posebno ćemo da razgovaramo kako da prevaziđemo gubitnički pristup. Po kojem, sem da primimo pet ili 10 golova, budemo srećni. Ne, mi ćemo biti srećni samo kad pobeđujemo. "

Predsjednik se nada boljim rezultatima u nastavku.

"Ne mogu da nadoknadim 300 godina zaostajanja za nekim. Nisam srećan kada smo mi na sredini razvoja po stopi rasta u Evropi. Ja sam srećan kada smo u 5 ili 6, ali ne kada smo 20 ili 35. Ne mogu tad da budem srećan. Dođe i neko vreme, ali ne mogu da kažem da sam tada srećan i zavoljan. Naš narod je naučio da po stopi rasta možemo da budemo prvi. Ne možemo možda da budemo prvi u fudbalu, ali možemo da budemo među osam. "

U vrhu smo po primanjima i svemu drugom na Evropskom prvenstvu. Mora da se radi na rezultatima.

"Ulažemo veliki novac. Ako pogledate primanja i sve drugo i na Evropskom fudbalskom prvenstvu i u tome smo u vrhu. Tražimo rezultate. Sešću sa jednim i drugim Draganom, Džajićem i Stojkovićem, sešće i važniji ljudi, oni koji odlučuju, ali ja hoću i prijateljski da ih čujem, to su moji drugovi."

Da li će se razgovarati o ostavci?

"Neću da pričam o ostavkama ili bilo čemu. Ja očekujem promene u fudbalu i rukometu. Kakve će se desiti ili ne, to ćemo da vidimo. Niko više u Srbiji neće da se zadovoljava 17. mesto u Evropi niučemu. Hoće da budu vrhu, kao kad može Hrvatska do juče, Gruzija danas. "

Uspjesi su mnogo veći nego ranije.

"Uspesi su mnogo veći danas nego što su bili, išli smo na Svetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo posle 24 godine", prenosi b92.

