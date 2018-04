Vučica pojela Barsu za polufinale LŠ

Fudbaleri Rome i Liverpula učesnici su polufinala Lige šamiona.

Roma je napravila pravo malo čudo i eliminisala Barselonu nakon poraza od 4:1 u prvom meču dok je Liverpul i u drugom meču savladao Mančester siti i potvrdio prolaz u polufinale.

Roma je na 'Olimpiku' srušila Katalonce rezultatom 3:0 poslije najbolje utakmice u sezoni i ispisala nove stranice istorije kluba, pošto nijedna prethodna generacija nije uspjela da stigne do polufinala otkad se takmičenje igra po novom formatu.

Strijelci za 'Vučicu' bili su Edin Džeko i De Rosi, dok je za najveći uspjeh zaslužan Manolas koji je desetak minuta prije kraja izazvao pravi delirijum u prestonici Italije.

.

Ernestu Valverdeu se nije isplatila kukavička taktika, kao ni izmjene koje je izveo tek pošto je ekipa bila u potpunom nokdaunu, pa petostruki šampion treću godinu zaredom ne uspijeva da prođe među četiri najbolja tima – ovaj poraz će vjerovatno biti najbolniji.

Iako se očekivalo da Katalonci rutinski odrade 90 minuta u Rimu, tako nije mislila domaća ekipa koja je od samog starta krenula ofanzivno. To se ‘Vučici’ isplatilo već u šestom minutu, kada je De Rosi nevjerovatno proigrao Edina Džeka preko odbrane. Napadač iz Bosne i Hercegovine je pobjegao Albi i Umtitiju, a onda i prevario golmana Ter Stegena.

Ekipa Ernesta Valverdea nikako nije uspijevala da se konsoliduje, prečesto je gubila lopte u dijelu terena iz kojeg je domaćin mogao do kontri i polukontri, pa je poslije nekoliko promašaja sa distance, Patrik Šik nakon pola sata promašio 2:0.

Idealno mu je Florenci centrirao sa desnog boka, on ostao sam na petercu, ali je njegov udarac glavom završio poslije lijeve stative. Nešto kasnije je Ter Stegen sjajnom reakcijom zaustavio Džeka i odveo Barselonu na pauzu u koliko-toliko mirnom raspoloženju.

Međutim, ni u drugom poluvremenu se nije situacija mijenjala, a spomenuto raspoloženje se iz minuta i minut pogoršavalo. Kola su išla nizbrdo, a kočnice su otkazale u 57. minutu, kada je Pike oborio Džeka u kaznenom prostoru, a De Rosi sigurno izveo penal.

Ni tada se Katalonci nisu trgnuli, Valverde ništa nije uradio da promijeni situaciju na terenu i samo je zahvaljujući Ter Stegenu rezultat ostajao 2:0. Tako je bilo do 82. minuta i heroj ‘Vučice’ postao je Manolas.

Rezervista Inder je izveo korner sa desne strane, grčki štoper je pobjegao Semedu i glavom pogodio suprotnu malu mrežu. Do kraja susreta su po priliku imali Leo Mesi i Dembele, pa smo prisustvovali jednom od najvećih preokreta u modernom fudbalu.

ROMA HAVE DONE IT, THEY'VE SCORED 3 AGAINST BARCA WHAT A GAME #RomaBarcellona #ROMA #ROMBAR pic.twitter.com/wJfm0f2xSm