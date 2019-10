Vukas pred mostarski derbi: Hrabriji će pobijediti

Fudbaleri Veleža u subotu će na domaćem terenu u 13. kolu BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv ljutog rivala Zrinjskog pokušati prekinuti niz od tri utakmice bez pobjede u ovoj sezoni, ali i konačno nanijeti prvi poraz "plemićima" još od maja 2014. godine.

Oba mostarska tima ove sezone ne igraju uvjerljivo, ali je Zrinjski bodovno bolji, što na gostovanju u "Vrapčićima" i u gradskom derbiju ipak ne daje ulogu favorita.

"Neću reći ništa novo ni ako kažem da smo mi kvalitetniji, no međutim utakmicu neće dobiti kvaliteta, nego hrabro srce, borbenost i odvažnost. Čeka nas jedna teška, neizvjesna i borbena utakmica. Gledao sam Velež u nekoliko utakmica, nikakvo potcjenjivanje ne dolazi u obzir. Mi se želimo predstaviti kao hrabra, borbena i agresivna ekipa na svakom dijelu terena. Samo će nam to pomoći da dođemo do pobjede", rekao je Hari Vukas, trener Zrinjskog.

Prvi ovosezonski susret ova dva tima igran na stadionu "Pod Bijelim brijegom" okončan je pobjedom domaćih više sretno nego spretno, auto-golom Denisa Zvonića. Tada je na klupi "rođenih" sjedio Ibro Tahimić, kojeg je naslijedio aktuelni trener Feđa Dudić.

"Ovo mi je prvi mostarski derbi kao treneru, mislim da je već atmosfera u gradu sva u znaku derbija. Vidim koliko je ovim ljudima stalo i koliko vrijedi ova utakmica. Derbi je utakmica za tri boda, ali prestiž je nešto što je važno u ovoj utakmici. O njoj će se pričati malo duže nego o ostalim utakmicama", rekao je Dudić i dodao:

"Spremni dočekujemo utakmicu. Hrabre nas zadnje dvije domaće utakmice protiv Tuzla sitija i Željezničara, protiv prvog i trećeg na tabeli. Nismo pobijedili, ali smo pokazali da pored borbenosti i zalaganja imamo i određeni kvalitet. Što se tiče Zrinjskog, prema njima imamo maksimalni respekt, ali ćemo se ipak postaviti tako da nikome ne priznajemo da je favorit na našem stadionu."

Fudbaleri Borca u Sloveniji su odradili mini-pripreme pa puni snage i samopouzdanja gostuju u Ugljeviku kod Zvijezde 09.

"Želimo nastavak serije pobjeda. U dobroj smo formi, zato smo i došli ovdje. Rival je u teškoj situaciji i mi to moramo iskoristiti na najbolji mogući način", kazao je Branislav Krunić, trener Borca.

Parovi 13. kola, subota od 15 časova: Tuzla siti - Radnik, Zvijezda 09 - Borac, Velež - Zrinjski, od 17: Željezničar - Mladost. Nedjelja od 18: Široki Brijeg - Sloboda. U petak su igrali: Sarajevo - Čelik.