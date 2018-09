Za FS Engleske nema ništa sporno u "albanskom orlu"

Fudbaler Arsenala Škodran Mustafi neće biti kažnjen zbog kontroverznog slavlja gola u pobjedi nad Kardifom (3:2) u Premijer ligi prošlog vikenda.

Mustafi je nastavio popularni trend fudbalera albanskog porijekla i gol obilježio gestikuliranjem orla sa albanske zastave.

Trend su započeli reprezentativci Švajcarske Đerdan Šaćiri i Granit Džaka, koji je upravo asistirao Mustafiju za gol, a za to ih je FIFA novačano kaznila poslije meča sa Srbijom.

Fudbalski savez Engleske (FA) sproveo je istragu u vezi sa Mustafijevom proslavom gola, ali je ustanovljeno da nema ništa sporno pa nije sankcionisala reprezentativca Njemačke.

Mustafi je rođen u Njemačkoj u porodici Albanaca iz Makedonije, a u Arsenal je došao iz španske Valensije.

Not the prettiest way to win but we kept fighting until the end and we got rewarded #sm20 pic.twitter.com/eJ17vM1Ehk