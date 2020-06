Zajko Zeba o sudbini bh. fudbala: Bilo bi opasno nastaviti

Nastavak sezone bio bi opasan, smatra Zajko Zeba, jedan od najboljih igrača u istoriji BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Iskusni fudbaler, koji je sa kapitenskom trakom na ruci ove sezone vratio Olimpik u bh. elitu, smatra da bi, bez obzira na to što bi većina željela odgledati i odigrati do kraja, to ipak moglo donijeti više štete nego koristi.

"Svi bismo mi voljeli da je prvenstvo nastavljeno do kraja i u Prvoj ligi i u Premijer ligi, ali bi to objektivno bilo opasno. Ne govorim iz ugla pandemije virusa korona, to drugi znaju bolje od mene, nego zbog povreda. Igračima je u ovoj situaciji bilo najteže. Svi smo prošli zimske pripreme. Odigrali smo jedno-dva kola i onda je opet došla višemjesečna pauza. Pitanje je kako bi sve vezano za povrede završilo, jer znamo kakvi su kod nas uslovi, kakvi su tereni, kako je rehabilitacija slaba i sve ostalo", smatra Zeba.

Zeba je u julu 2018. godine odlučio okončati bogatu igračku karijeru. Oprostio se tada naslovom pobjednika Kupa BiH kao kapiten Željezničara, a onda je radio kratko i kao trener u stručnom štabu "plavih". U januaru 2019. odlučio se vrati na teren i obukao dres Olimpika, s kojim će naredne sezone ponovo igrati protiv "Želje".

"Nakon što sam se oprostio, nisam se uopšte nadao povratku. Ispalo je dobro. Vidio sam da mogu još pomoći, pogotovo u ovom rangu Prve lige FBiH. Nadam se da ću i dalje donositi tu neku prevagu i zašto ne nastaviti", kazao je Zeba i dodao:

"Mnogi me pitaju kako će mi sada biti igrati protiv 'Želje'. To je posao. Mi svi na terenu smo profesionalci. Bilo bi mi nezgodno jedino da sam se vratio u 'Želju', s obzirom na to da sam se zvanično jednom oprostio u tom klubu."

Bez obzira na to što je pandemija nakratko zaustavila cijeli svijet te ostavila traga na sve segmente, pa tako i na fudbal, Zeba očekuje da će naredna sezona u bh. elitnom razredu biti možda i kvalitetnija od svih prethodnih.

"Iskren da budem, u avgustu, kada će vjerovatno početi nova sezona, mislim da se neće puno ni pričati o koroni. Ostaviće posljedice na neki finansijski dio, jer klubovi teško preživljavaju. Što se tiče kvaliteta, to mislim da neće biti problem. Na neki način očekujem da će biti bolje, ako ništa, bar zato što smo svi poželjeli da igramo. Očekujem veoma zanimljivu narednu sezonu. Neki klubovi koji su godinama u samom vrhu sada su bili izjednačeni, a ono što raduje jeste da su im se priključili Borac, Velež i Tuzla siti, očekujem i jaču Slobodu. Ulaze i Olimpik te Krupa. Biće to dobro", smatra Zeba.

Većina ekipa koja je u vrhu svoj uspjeh u određenoj mjeri bazira na iskustvo jednog igrača.

"Semir Štilić u 'Želji', Merudin Ahmetović u Sarajevu, Rusmir Fajić u Veležu, Stojan Vranješ u Borcu, Velibor Đurić u Radniku i mnogi drugi objektivno jesu najbolji pojedinci u svojim timovima. To je sa jedne strane dobro, jer mlađi od nas mogu naučiti i na terenu im možemo pomoći. Ako gledamo i svjetski fudbal, sve ukazuje na to da na terenu najbolje izgleda spoj mladosti i iskustva. Međutim, žao mi je što su u BHT Premijer ligi BiH najbolji igrači stariji od 30 ili čak 35 godina, odnosno što mladi prerano odlaze, a ja mislim da treba da idu stepenicu po stepenicu", zaključio je Zeba.