Zakarić: Idemo snažno do vrha

Igrom u Tuzli pokazali smo kvalitet i snagu da možemo do kraja jurišati do samog vrha na oba fronta i do dva trofeja, kazao je prvotimac Željezničara Goran Zakarić, nakon het-trika u revanš utakmici polufinala Kupa BiH protiv Slobode (4:1).

Nakon 0:0 na "Grbavici" i serije slabih rezultata, "plavi" su se na "Tušnju" vratili u velikom stilu pobjedom od 4:1, iako prvih pola sata igre nije nagovještavalo povoljan ishod za četu trenera Admira Adžema. Domaći su od 18. minute preko Anela Husića došli u vodstvo, a nastavak utakmice donio je totalni preokret. Zakarić je mrežu Tuzlaka načeo u 36. minuti, a potom u 43. doveo svoj tim u vodstvo 2:1. U 52. minuti u listu strijelaca upisao se i Vojo Ubiparip, a tačku na "i" stavio je Zakarić svojim trećim golom u 75.

"Veoma bitna pobjeda za nas. Bitna zbog plasmana u finale, ali i vraćanja samopouzdanja. Loše smo ušli u utakmicu, ali smo već do poluvremena postavili stvari na svoje mjesto. Naš drugi gol došao je u pravom trenutku pred odlazak na odmor. Slobodu je to natjeralo da se u nastavku dodatno otvori, krene na sve ili ništa i mi smo to iskoristili. Nadam se da smo našom igrom u Tuzli na najbolji način najavili završnicu sezone", kaže Zakarić.

Prije Kupa, "plave" već naredne subote očekuje ogled u gostima sa Krupom u 6. kolu Lige za prvaka BH telekom Premijer lige BiH. "Željo" iz Krupe nosi gorak okus od prošle sezone, gdje ih je remi na kraju koštao titule.