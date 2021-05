Zakarić o mogućim rivalima Borca: Volio bih vidjeti Dinamo u Banjaluci

Volio bih vidjeti Dinamo u Banjaluci, poručio je Goran Zakarić, fudbaler Borca, analizirajući listu potencijalnih rivala u prvom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u narednoj sezoni.

Banjalučani su u nedjelju pobjedom nad Tuzla sitijem u pretposljednjem, 32. kolu M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine na Gradskom stadionu proslavili drugu šampionsku titulu BiH u svojoj istoriji i osigurali sebi mjesto u kvalifikacijama za elitno fudbalsko takmičenje Evrope.

Startovaće od prvog kola kvalifikacija, a žrijeb parova zakazan je za 15. juni. Zbog lošeg koeficijenta Borac neće imati status nositelja prilikom izvlačenja parova, a uz zagrebački Dinamo, potencijalni rivali bh. šampiona su još i Budućnost iz Podgorice te Ludogorec, Malmo, Kluž, Šerif, Legija, Škendija, Ferencvaroš, Dinamo Tbilisi, Žalgiris, Slovan Bratislava, Flora, Lincoln, Riga i Kairat.

"Nama koeficijent ne ide na ruku i koga god da dobijemo, biće veoma teško, ali treba da uživamo u ovom svemu što smo ostvarili i što je pred nama. U žrijebu ćemo imati jače protivnike, ali ima i rivala sa kojima se može igrati i parirati im. Prerano je govoriti o željama, lista potencijalnih rivala će se vjerovatno i mijenjati. Tokom karijere igrao sam u Dinamu, koji je odličan klub sa naših prostora. To su pokazali i u sezoni iza nas. Došli su do četvrtfinala Evropske lige, ponovo su osvojili duplu krunu u Hrvatskoj i jednostavno je riječ o ozbiljnom klubu sa vrhunskim igračima. Snažni su i jaki, ali volio bih vidjeti Dinamo u Banjaluci. Zašto da ne, bio bi to spektakl, ali opet kažem, koga god da dobijemo za protivnika treba da damo svoj maksimum. I ako se izgubi utakmica, treba da budemo srećni i ponosni na sve ovo", poručio je Zakarić, koji je u karijeri nastupao i za Kozaru iz Gradiške, Široki Brijeg, Lokomotivu, Slaven Belupo te Universitateu.

Prve utakmice prvog kola kvalifikacija igraju se 6. i 7. jula, dok su revanši sedam dana kasnije. Ukoliko ne uspiju proći prvu prepreku, izabranici trenera Marka Maksimovića takmičenje će nastaviti u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

No, prije nastupa u Evropi očekuje ih još jedno kolo u bh. eliti iduće nedjelje na "Tušnju" sa Slobodom. Mnogo važniji susret od tog u Tuzli čeka ih već u srijedu u Trening centru N/FS BiH u Zenici, gdje će u finalu Kupa BiH odmjeriti snage sa Sarajevom.

Goran Zakarić sa Borcem je osvojio drugi put u svojoj karijeri naslov prvaka. Prvom sa radovao 2015. godine sa ekipom Zrinjskog. U svojim vitrinama ima i dvije medalje osvajača Kupa sa Željezničarom u BiH i Partizanom u Srbiji.

"Dođem nekako kao amajlija klubovima. Gdje god se pojavim, osvojimo nešto. Nije loše, samo da se tako nastavi. Fali mi još dupla kruna, a eto prilike u srijedu i za to", rekao je Zakarić i dodao:

"U nedjelju smo potvrdili sav naš dosadašnji dobar rad i podigli pehar prvaka. Ono što je bio glavni cilj u sezoni da izborimo Evropu, mi smo uspjeli još prije nekoliko kola. Takođe, takmičenje u Kupu počeli smo sa namjerom da idemo do kraja i sada nakon svega urađenog ćemo se maksimalno potruditi da u srijedu dotaknemo i taj pehar u Zenici."

Maksimović najmlađi osvajač titule

Marko Maksimović postao je najmlađi trener koji je osvojio titulu u Premijer lige BiH.

Strateg Banjalučana pehar je podigao sa nepunih 37 godina, čime je nadmašio Dženana Uščuplića. Aktuelni strateg Sarajeva je prije šest sezona bio šampion sa "bordo" klubom, ali je tada imao 40 godina.

Maksimović je za pet godina nadmašio kormilara šampionske generacije Modriče Slavišu Božičića, a daleko iza njega ostali su Amar Osim, Ivica Barbarić i svi ostali.

Zagarantovano 810.000 evra

Nagradni fond UEFA za takmičenja u sezoni 2021/2022. je 3,5 milijardi evra. Učesnici Lige šampiona dijeliće dvije milijarde i 32 miliona, dok će preostalih 700 miliona dijeliti Evropska i novoformirana Konferencijska liga.

Borcu u najgorem slučaju zagarantovano je 810.000 evra. Npr. za eliminaciju u prvom kolu kvalifikacija za Lige šampiona dobija se 100.000 evra. Još 100.000 evra stiže za učešće u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a za eliminaciju u ovoj fazi dobija se još 350.000 evra.

Uz dodatni bonus od 260.000 evra na ime titule šampiona stiže se do zagarantovanih 810.00 evra, a ova suma će biti značajno veća ako prvak BiH ode na koju evropsku stepenicu više.