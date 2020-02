Zakarić odradio prvi trening sa saigračima iz Borca

Bez dileme prvo ime zimskog prelaznog roka u BiH je Goran Zakarić, koji je potpisao jednogodišnji ugovor sa FK Borac i sa Banjalučanima će se boriti za trofeje na domaćoj sceni.

Suvišno je trošiti riječi o ovom ofanzivnom fudbaleru, koji je, dok je igrao u BHT Premijer ligi BiH, uvijek bio jedan od najboljih pojedinaca, a nosio je dresove Željezničara, Širokog Brijega i Zrinjskog. Osim toga, bio je član Dinama iz Zagreba, gdje nije dobio pravu šansu, ali i beogradskog Partizana, gdje je bio jedan od najboljih pojedinaca. Posljednji angažman imao je u Rumuniji.

Prema podacima specijalizovanog sajta Transfermarkt.de, vrijednost povremenog reprezentativca BiH je milion evra i bez mnogo dileme je najvredniji igrač koji je ove zime pojačao neki od klubova BHT Premijer lige BiH. Zakarić ujedno dijeli i prvo mjesto sa golmanom Sarajeva Vladanom Kovačevićem kada su u pitanju najvredniji igrači u bh. elitnom rangu takmičenja.

Krilni fudbaler se u srijedu naveče pridružio novim saigračima na pripremama u Antaliji i potpisao ugovor na godinu dana. Juče je već i odradio prvi trening pod vođstvom trenera Branislava Krunića.

Tokom cijelog prelaznog roka bio je na meti mnogih bh. klubova, poput Željezničara, Sarajeva, Zrinjskog... te nekih inostranih klubova, ali se na kraju odlučio za Borac.

"Većinu saigrača poznajem i siguran sam da mi neće biti problem da se uklopim. Jedva čekam da zaigram i nadam se da ćemo zajedno ostvariti ciljeve koji su pred nama", rekao je Zakarić, za kojeg su pojedini mediji bili objavili da je potpisao za kazahstanski Tobol:

"Posljednje tri nedjelje bilo je dosta poziva iz raznih klubova i država. Da, imao sam i ponudu iz Kazahstana, ali sam se odlučio za ostanak uz BiH iz privatnih razloga."

Vico Zeljković, predsjednik Borca, istakao je da je presrećan što je klub uspio da angažuje ovako veliko pojačanje. Borac je i ranije pokušavao da ga angažuje, ali nije uspio sve do ove zime. Zeljković je istakao da je Zakarić imao finansijski mnogo bolje ponude od ove Borčeve te je još jednom naglasio da je presrećan što je krilni fudbaler izabrao baš "crveno-plave".

Banjalučani će u Antaliji boraviti do 10. februara i ostalo im je da odigraju još dva kontrolna meča i to sa Irtišom u subotu, te sa Dinamom iz Kijeva u nedjelju. Do sada su u turskom ljetovalištu odigrali tri susreta i imaju po jednu pobjedu, remi i poraz.

U ponedjeljak je planiran povratak u grad na Vrbasu, gdje će nastaviti s pripremama za nastavak sezone, a ekipu očekuje i generalna proba sa Čelikom u Zenici.