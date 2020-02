Zakarić pojačao Borčeva krila

Ofanzivni vezista Goran Zakarić novo je pojačanje FK Borac, a u toku su pregovori u vezi s dolaskom Daniela Avramovskog, koji je trenutno član Vardara.

Povremeni reprezentativac BiH i igrač koji je u bogatoj karijeri, između ostalog, bio član Dinama iz Zagreba i beogradskog Partizana, večeras je stigao u Antaliju i potpisaće jednogodišnji ugovor sa Banjalučanima i bez sumnje će biti najveće pojačanje "crveno-plavih" u ovom prelaznom roku.

To skoro sigurno neće biti kraj prelaznog roka za tim iz Platonove ulice pošto su u toku pregovori sa Vardarom i Avramovskim. Ekipu je već pojačao desni bek Marin Galić.

"U narednim danima će biti poznato koliko je realno da nas Avramovski pojača u ovom prelaznom roku. U svakom slučaju bio bi veliko pojačanje za naš tim", rekao je za "Nezavisne" iz Antalije Vico Zeljković, predsjednik Borca.

Nekadašnji napadač Valensije Vinisijus Arauho se dugo spominjao kao moguće pojačanje Borca, ali do transfera nije došlo jer je fudbaler odbio da prođe dodatne ljekarske preglede.

"Željeli smo da prođe detaljne ljekarske preglede jer smo čuli da ima problema sa koljenom. Nismo željeli da pogriješimo jer njegov dolazak ne bi bio nimalo jeftin za naše uslove. On to nije htio i posao je propao. Treba istaći da smo skoro sve detalje bili dogovorili, pa čak i one finansijske prirode", jasan je Zeljković, a Brazilac je na kraju završio u Japanu.

Nakon svega što se desilo pojačanja u fazi napada skoro sigurno neće biti, jer je i stručni štab na čelu sa trenerom Branislavom Krunićem zadovoljan kako igra Srđan Vujaklija, koji će dobiti novu šansu.

"Da se razumijemo, nismo bili zadovoljni kako je igrao u prvom dijelu sezone, ali je tokom priprema pokazao određeni napredak i imamo povjerenja u njega", jasan je Zeljković.

Prva opcija u napadu bez sumnje i u nastavku sezone će biti iskusni Saša Kajkut, sa kojim je danas produžen ugovor na godinu dana, a iz kluba su istakli da bi uskoro nove ugovore trebalo da potpišu golman Mladen Lučić i defanzivac Siniša Dujaković.

Banjalučani se trenutno nalaze na pripremama u Antaliji, gdje su danas odigrali treći kontrolni meč i poraženi su od ruskog drugoligaša Čajke s 1:2. Prije ovog susreta u Antaliji su bili bolji od Vardara 2:0, dok su remizirali s Orenburgom (2:2).

Do kraja priprema u turskom ljetovalištu Borac će odigrati još dva susreta, i to s Irtišom (8. februar), dok je šlag na torti duel sa Dinamom iz Kijeva (9. februar). Dan kasnije planiran je povratak u grad na Vrbasu, gdje će nastaviti s pripremama za nastavak sezone, a ekipu očekuje i generalna proba sa Čelikom u Zenici.