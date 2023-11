Zakazano fudbalsko suđenje vijeka

Mančester siti nalazi se u velikom problemu i moraće da odgovara pred sudom zbog grubog kršenja finansijskog fer-pleja, pišu engleski mediji.

Fudbalsko suđenje vijeka u kom će Velika Britanija udariti na popularne "Građane" zakazano je za jesen 2024. godine, a Mančester siti se suočava sa čak 115 pojedinačnih slučajeva kršenja finansijskih pravila koja regulišu poslovne i sportske odluke klubova u Premijer ligi.

Biće u velikom problemu klub u vlasništvu kraljevske porodice Ujedinjenih Arapskih Emirata, te se može suočiti i sa izacivanjem iz Premijer lige, posebno kada se ima u vidu da je Everton nedavno za daleko manji prekršaj kažnjen oduzimanjem bodova.

BREAKING: Manchester City have agreed a date with the Premier League for their trial for 115 charges for alleged financial rule breakshttps://t.co/EKmW5QOCxS