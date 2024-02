Zanosna milionerka otkrila istinu o braku sa Serhiom Ramosom

Nakon višemjesečnih spekulacija i tračeva kako im je brak na klimavim nogama, TV voditeljica i manekenka Pilar Rubio (45) prekinula je šutnju i konačno otkrila istinu o braku sa proslavljenim fudbalerom Serhio Ramosom.

Jedna od najzanosnijih i najbogatijih supruga fudbalera je posljednjih mjeseci dospjela u nebrojne naslove u tabloidnoj štampi zbog svojih navodnih bračnih problema sa fudbalerom Sevilje i nekadašnjim asom Reala s kojim ima četvero djece. Prije svih naglasila je da razočarana u kolege koje su objavljivale neistinite informacije.

„„Neka glasine dolaze od mojih profesionalnih kolega, koje smatram kolegama, a mislim da bi i oni mene trebali smatrati onim što jesam, kolegom. Ne možeš da pričaš o meni kao o čudnom liku kojeg ne poznaješ. Pitaj me“, rekla je Pilar i dodala:

“Moj muž je najveći stub mog života. On je moja podrška i otac moje djece. Imamo veoma lijepu porodicu, sa puno ljubavi”, nastavlja Pilar Rubio.

Televizijska zvijezda objašnjava da, iako provode dane razdvojeno, to ne znači da njihov partner prolazi kroz bilo kakav težak period:

„Trebamo li biti zajedno cijeli dan?. To je retrogradno i seksističko“.

Pilar Rubio ne planira da ostavi po strani svoju profesionalnu karijeru uprkos velikim poteškoćama u usklađivanju posla i porodičnog života.

„Ako sam u Sevilji i moram da idem u Madrid ili Los Anđeles, uzmem avion i to je to. Nezavisna sam i to me čini srećnom i osjećam samopouzdanje. Živim gdje god treba. Ako moram da idem u Arabiju ili Kinu da živim, nije me briga. Već pogledam noćne letove i za šest sati sam u Madridu. Za mene ne postoje granice. Trenutno sam sa djecom i mužem gdje god moram da živim, što je najvažnije”, istakla je Rubio.

Bivši as Reala je u braku sa svojom osam godina starijom suprugom od 2019. godine. Nekadašnji model i slavni fudbaler su se upoznali još 2012., Mnogima je ovaj par uzor, često su proglašeni i najzgodnijim supružnicima u svijetu poznatih. Zajedno imaju četiri sina. Najstariji Serhio rođen je 2014. godine, Marko je stigao godinu dana kasnije, a Alehandro 2018. godine. Četvrti sinčić najmlađi Maksimo na svijet je stigao 2020. godine.

Inače, Pilar Rubio slovi za jednu od najbogatijih supruga fudbalera. Od nje je samo bogatija Viktorija Bekam. Prema istraživanju “Gambling Zone“ njeno bogatstvo procjenjuje na 55 miliona evra. Prije nego što je postala TV zvijezda, brineta je bila model u Španiji i radile za neke od najpoznatnijih brendova donjeg veša.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.