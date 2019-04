Partijama u proljećnoj polusezoni dokazali smo da zaslužujemo mjesto u Evropi i učinićemo sve da to i ostvarimo, smatra Mladen Žižović, šef stručnog štaba Radnika.

Bijeljinski premijerligaš u ovoj godini ima fantastičan niz bez ijednog poraza, što ga je dovelo na peto mjesto i samo bod zaostataka za Željezničarom i pet manje u odnosu na Široki Brijeg. Iako su sezonu otvorili sa skromnim ambicijama da zadrže premijerligaški status, rasplet u drugoj polusezoni otvorio im je mnogo veće mogućnosti.

"Fudbal je nepredvidiv. Iako se to teško može porediti sa BH Telecom Premijer ligom BiH, svjedoci smo šta se dešava u UEFA Ligi prvaka. Najveći i najbogatiji klubovi ostali su bez završnice. Ništa nije nemoguće, pa tako ni to da mi pomrsimo račune Željezničaru ili Širokom Brijegu", rekao Žižović.

U šest utakmica polusezone upisali su četiri remija s Tuzla sitijem, zeničkim Čelikom, koji takođe ozbiljno vreba priliku za Evropu, zatim Krupom i Zrinjskim. Pobijedili su Mladost iz Doboja kod Kaknja te Zvijezdu 09, s kojom igraju i naredni meč 27. kola.

"Ta utakmica je najvažnija u ovom trenutku za nas i može značiti prekretnicu u našoj borbi za Evropu. Protiv Zvijezde 09 ćemo dobiti odgovore na mnoga važna pitanja, a prije svega na ona možemo li zaista biti konkurenti vodećim timovima. Ja mislim da možemo, da smo to našim partijama ovog proljeća zaslužili. Prije samo nekoliko mjeseci bilo je nezamislivo da pričamo na ovu temu, a danas je situacija i te kako povoljna i realna u tom pogledu za nas", smatra Žižović.

Osim sa Zvijezdom 09, do kraja sezone očekuje ih gostovanje kod GOŠK-a, domaći susret s liderom Sarajevom, pa zahtjevan susret u Mostaru kod Zrinjskog. Ugostiće još Željezničar, putovati Širokom Brijegu i sezonu zatvoriti kod kuće protiv tuzlanske Slobode.

"Nismo opterećeni utakmicama koje slijede u budućnosti. Samo je prva naredna bitna. Ne razmišljamo ni na način da smo protiv nekih glavnih favorita ove sezone odigrali dobro. To nam ne može donijeti ništa. Igraće se nova utakmica i svaka je drugačija od one prethodne. Pokušaćemo do kraja držati rastojanje i ako nam se ukaže prilika objeručke je prihvatiti i prestići konkurente u trci za Evropu", istakao je Žižović.

Parovi 27. kola: Sloboda - Sarajevo 16.30 časova, Široki Brijeg - Zrinjski 17, Mladost - GOŠK 17, Radnik - Zvijezda 17, Čelik - Tuzla siti 17, Željezničar - Krupa 20.

PREMIJER LIGA

1. Sarajevo 26 17 6 3 54:17 57

2. Zrinjski 26 16 5 5 36:17 53

3. Široki Brijeg 26 9 13 4 27:19 40

4. Željezničar 26 10 6 10 32:29 36

5. Radnik 26 8 11 7 23:20 35

6. Čelik 26 9 8 9 25:36 35

7. Sloboda 26 9 7 10 19:21 34

8. Mladost DK 26 8 6 12 25:36 30

9. Tuzla siti 26 7 8 11 25:31 29

10. Zvijezda 09 26 6 9 11 23:36 27

11. GOŠK 26 5 8 13 20:37 23

12. Krupa 26 4 9 13 29:39 21

Derbi na "Pecari"

Hercegovački derbi u subotu će biti odigran na "Pecari". Zrinjski u goste Širokom dolazi s ambicijom da dodatno istopi zaostatak za liderom Sarajevom.

"Sarajevo nam nije nedostižno i siguran sam da se više ne osjeća toliko sigurno u titulu u odnosu na prije tri-četiri kola. Međutim, mi idemo u goste ekipi koja je odlično odigrala u prošlom kolu upravo protiv Sarajeva i biće nam jako teško, jer i Široki sada gaji ozbiljne ambicije", rekao je Blaž Slišković, trener Zrinjskog.

Trener Širokog Brijega Goce Sedloski zna da neće biti lako protiv ekipe koja je bez poraza i primljenog gola u trećem dijelu prvenstva.

"Izuzetno težak protivnik. Međutim, mi znamo što hoćemo", istakao je Sedloski.