Zašto Fonte nije slavio Ronaldov gol sa saigračima?

Reprezentacije Španije i Portugala odigrali su nedavno sjajnu utakmicu (3:3) na startu Svjetskog prvenstva, a s het-trikom briljirao je Kristijano Ronaldo, koji je postigao gol za 3:3 iz slobodnjaka u rašlje.

Video slavlja portugalske reprezentacije nakon tog gola kruži internetom budući da su svi igrači bili oko Ronalda osim Žozea Fontea, koji je stajao uz aut liniju pazeći da je ne bi slučajno prešao.

Naime, Fonte je to učinio kako bi spriječio Špance da izvedu loptu i krenu sami na golmana, jer barem jedan igrač mora biti na protivničkoj polovini kako ne bi izveli početni udarac.

Iako pravila FIFA u ovakvim situacijama kažu da se kod svakog početnog udarca svi igrači, osim onog koji izvodi početni udarac, moraju biti u svojim polovinama unutar linija terena, isto ne vrijede kada igrači namjerno napuste teren.

Niko od Portugalaca osim golmana nije bio unutar linija na svojoj polovini i da je Fonte napustio granice igrališta i slavio sa saigračima, Španci bi mogli izvesti loptu s centra.

Fonte bi jedino mogao izaći slaviti sa saigračima van terena da je portugalski golman Rui Patrisio prešao na polovinu španske selekcije.

