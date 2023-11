Zašto su navijači u Mostaru nacističke simbole povezali sa Jevrejima?

MOSTAR - Derbi Mostara između Veleža i Zrinjskog bio je obilježen krajnje skandaloznim scenama. Prekidan je dva puta, a na kraju je domaćin bio taj koji je odnio sva tri boda i to prilično ubedljivo rezultatom 3:0.

Međutim, ono o čemu se uveliko priča ne samo u regionalnim medijima, nego se i proširilo mnogo dalje i stiglo i do Izraela jeste skandalozan transparent koji su istakli navijači Veleža zbog kojeg je sudija Irfan Peljto morao da prekine susret.

Na njemu se mogao vidjeti kukasti krst, slovo "u", Davidova zvijezda i polni organ, čime su navijači Veleža pokušali sramno da isprovociraju gosta. Nakon pisanja izraelskog portala "One" mnogo je jasnije i zbog čega se baš takav transparent pojavio na tribinama.

Naime, navijači Veleža su željeli da isprovociraju vlasnika gostujućeg tima, Amira Kabirija koji je upravo iz Izraela i koji je pored toga što je glavni u Zrinjskom ujedno i vlasnik nekoliko firmi u BiH.

On je već sramno nedavno bio na meti na meču protiv Čelika u Zenici, kada su takođe navijači ovog kluba razvili antisemitske transparente. Uz to su ga skandalozno vrijeđali. On je za portal "One" tada istakao da ga to nimalo ne dotiče i da će se boriti za Izrael i Jevreje na svaki mogući način.

"Nije me iznenadilo to što su navijači radili i napravili antisemitski skandal u Zenici. Veliki dio BiH ima veoma zabrinjavajuć proces radikalizacije protiv Jevreja, tako da mi ovo samo daje dodatnu motivaciju da uspijem i da nastavim dalje. Jevreji nikada neće pasti, boriću se protiv svake manifestacije antisemitizma sa svim oružjima koje imam", rekao je tada Amir Kabiri, a prenosi Telegraf.

Vrlo brzo je izraelski amabasador u BiH reagovao i tražio od predskednika Federacije da osudi antisemitsko ponašanje. Zrinjski je takođe pisao i UEFA, tražeći reakciju zbog diskriminacije, rasizma i anti-semitizma.

