Zašto sudije prije utakmica zaviruju u gaće igračima?

Fudbaleri na Mundijalu moraju da vode računa o svemu prije nego što izađu na teren, stroga FIFA pravila su dotjerana do te mjere da ne smije biti vrdanja ni u kom smislu.

FIFA je rigorozna i kada je oprema u pitanju.

S tim u vezi, mnogima je zapalo za oko da pomoćne sudije provjeravaju svakog igrača neposredno prije izlaska na teren, pitaju se mnogi čemu ova kontrola.

Pasionirani fudbalski fanovi znaju, ali više je neupućenih u rutinu koja mora da se sprovede pred svaki meč na Mundijalu.

Naime, svaki sudija ima zadatak da provjeri donji veš ili podgaće fudbalera, kako bi utvrdili da li se boja slaže sa bojom šortsa - ukoliko nisu usklađene gaće i šorts, fudbaler se šalje na presvlačenje, prenosi "Telegraf.rs".

Naravno, ima igrača koji ne nose ništa ispod šortsa, pa u tom slučaju dođe do neugodne situacije.

Ah yes, the traditional “showing of the underwear.” #soccer #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/UFL68Fd6Z3