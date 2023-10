Zastrašujuća scena na terenu, doktori se borili za život fudbalera (VIDEO)

Ovaj vikend nam je donio zastrašujuću scenu na fudbalskom terenu kada je nizozemski fudbaler Bas Dost kolabirao je na utakmici AZ Alkmara i Nec Najmehena u nedjelju popodne. Doktori su istrčali na travnjak i borili se za život sportiste.

Strašna scena desila se na utakmici dva tima, a fudbaleri obje ekipe su okružili čuvenog napadača u dresa Neca.

Špic se samo srušio na centru igrališta i odmah mu je ukazana pomoć u završnici susreta u nizozemskoj Erediviziji.

Bas Dost collapsed in the centre circle with a few minutes to go in the Eredivisie match between AZ Alkmaar and NEC. He is alive and moving now. pic.twitter.com/gvHwipJjBE