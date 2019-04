Zatvorili im tribinu, navijači preko krova bacali baklje na teren

Fejnord je u četvrtak zbog kazne protiv Herenvena morao igrati bez podrške svojih najvatrenijih navijača.

Disciplinska komisija holandske lige kaznila je taj klub zatvaranjem tribine zbog korištenja pirotehničkih sredstava. Ali iako su mislili da će barem jedna utakmica proći bez baklji, topovskih udara i ostalih sredstava, to nije bio slučaj.

Pristalice Fejnorda dosjetili su se da svoju navijačku ekspresiju mogu iskazati i izvan stadiona. I to tako što su preko krova kultnog De Kuipa ispaljivali baklje na teren, a sve su začinili i velikim vatrometom.

Fejnord je pobijedio Herenven 3:0.

A small portion of @Feyenoord fans were not allowed inside De Kuip tonight over a prior fireworks incident. So what do @Feyenoord fans do? Launch fireworks into the stadium from outside it. pic.twitter.com/8qtrhYORTc