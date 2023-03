Zavladala histerija nakon što su navijači saznali gdje Mesi večera (VIDEO)

Masovna histerija zavladala je u Buenos Airesu nakon što su navijači saznali gdje večera fudbalski heroj nacije, Lionel Mesi.

Izlazak u javnost kada ste Mesi može biti nezgodan posao, jer su Argentinca okupirali obožavaoci tokom posjete restoranu u Buenos Airesu.

Sedmerostruki osvajač Zlatne lopte je, usred više pitanja u vezi s njegovom budućnošću u Pariz Sent-Žermenom, bez gubljenja vremena krenuo je kući da bi došao na međunarodnu dužnost.

Dok je bio suočen s kritikama stručnjaka i ruganjem s tribina u Francuskoj, 35-godišnji pobjednik Svjetskog prvenstva ostaje heroj u očima svojih sunarodnjaka u Južnoj Americi i svi žele dio njega kad god napusti svoj porodični "balon".

Mesi se, kao jedan od najvećih svih vremena u fudbalskom svijetu, navikao na generisanje tako razrađenih demonstracija emocija od onih u Argentini, ali svejedno je pomalo zastrašujuće vidjeti masu ljudi kako se probija naprijed dok vi pokušavate otići iz ugostiteljskog objekta.

