Završena sezona Premier lige Škotske, Seltik proglašen šampionom

Fudbalski klub Seltik iz Glaszova proglašen je šampionom Škotske, nakon što je rukovodstvo Škotske profesionalne fudbalske lige (SPFL) odlučilo da sezona, koja je u martu prekinuta zbog globalne pandemije novog virusa korona, neće biti nastavljena.

Tako je Seltik stigao do devete uzastopne titule šampiona Škotske. Odluku je u ponedjeljak donio Upravni odbor SPFL-a uz saglasnost svih 12 klubova Premier lige.

"Jasno i jednoglasno mišljenje klubova je da se utakmice ne mogu igrati i da liga odmah može isplatiti oko sedam miliona funti nagrada. Fokus ćemo sada okrenuti ka tome kako što prije da podignemo fudbal i nastavimo ga igrati sigurno. Niko ne bi trebao biti pod nikakvom iluzijom koliko će komplikovan i težak biti izazov vratiti škotski fudbal u normal", rekao je za britanske medije Nejl Donkaster, izvršni direktor SPFL-a.

Takmičenje u Premier ligi Škotske prekinuto je 13. marta nakon 30 odigranih kola. U tom trenutku Seltik je bio lider sa 80 bodova, čak 13 više od drugoplasiranog Glasgov Rendžersa, koji je imao utakmicu manje.

Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you Celtic Football Club - #9INAROW CHAMPIONS! #StayHomeStaySafe