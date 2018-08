Zbog ove fotografije UEFA bi mogla kazniti trenera Osijeka

Fudbaleri Osijeka nisu se uspjeli plasirati u 3. pretkolo Lige Evrope. Oni su u revanš susretu 2. pretkola na gostovanju kod škotskog Rendžersa na Ajbroks parku odigrali 1:1 (0:0).

Prva utakmica prije semicu dana u Osijeku završila je pobjedom Rendžersa od 1:0, pa je škotski velikan prošao dalje s ukupnih 2:1.

Osijek je nakon odlične igre u Glazgovu ipak ispao iz Evrope, a u ostrvskim medijima pojavila je fotografija trenera Osijeka zbog koje bi mogao dobiti i kaznu UEFA.

"Dok je odlazio s terena nakon posljednjeg sudijskog zvižduka Zoran Zekić je pozdravio navijače Rendžersa pokazivanjem srednjeg prsta-koje ima isto značenje u Hrvatskoj kao i u Škotskoj. Zbog trenutka koji je uhvatila kamera Osijekovom treneru prijeti kazna UEFA zbog ponašanja", piše Daily Mail, penosi index.hr.

Osijek manager Zoran Zekic gives middle finger to Rangers fans following Europa League exit at Ibrox https://t.co/oBtHucoPig pic.twitter.com/xdJ3NoBlyE