Zbog povratka Osima na klupu Željezničara niko nije siguran na "Grbavici"

​Povratkom Amara Osima na klupu Željezničara, trenutni igrački kadar u strahu će čekati početak priprema i vijesti da li će trofejni stručnjak i na proljeće računati na njihove usluge.

Uprava tima sa "Grbavice" je dovođenjem Osima jasno poručila da je u narednom periodu, osim konsolidacije kluba, isključivo zanima samo sportski segment, odnosno osvajanje trofeja. Osimu će ovo biti treći angažman na klupu "plavih" i nema sumnje da ga sada čeka najteži izazov do sada. Osim ekipu preuzima u trenutku kada je borba za titulu praktično izgubljena, zaostatak od 15 bodova u odnosu na Sarajevo se čini nedostižnim te mu se kao logičan cilj nameće plasman u Evropu. Treba istaći da su u ranoj fazi ispali i iz Kupa BiH.

Pred Osimom mlađem je puno posla, a posebno će biti zanimljivo kako će na proljeće izgledati u posljednjih nekoliko mjeseci posrnuli tim "Želje", koji će u drugi dio sezone ući sa pet vezanih poraza. Jasno je da će biti dolazaka, a i onih kojima će biti pokazana izlazna vrata "Grbavice". U prevodu, dolaskom temperementnog trenera, koji se ne libi reći igračima šta misli o njima, praktički niko nije siguran na "Grbavici". Mnogo stvari biće jasnije 14. januara, kada je zakazana prozivka.

Kada je u pitanju rubrika odlasci, biće i te kako zanimljivo vidjeti kome će se Osim zahvaliti, a sigurno će biti onih kojima hoće. Najveće enigme su zasad Jovan Blagojević i Stojan Vranješ. Blagojeviću, koji je bio suspendovan u finišu prvog dijela sezone ugovor ističe na ljeto, a posljednje informacije kažu da bi karijeru mogao nastaviti u Turskoj i to bez obeštećenja (navodno postoji takva klauzula), no konačan sud donijeće novi šef struke, baš kao i glede Vranješa, kojeg raširenih ruku čekaju u banjalučkom Borcu. Sve se više spominje da je veznjak, koji na "Grbavici" nije opravdao epitet velikog pojačanja, blizu odlaska, no ukoliko se to desi ove zime, "Željo" bi morao raskinuti njegov ugovor koji ga veže do ljeta ove godine, a koji za naše uslove, navodno, nije mali. Svoj status čeka i Jadranko Bogičević, koji je, kao i Blagojević, bio "višak" prošlom stručnom štabu, ali nije isključeno da neko i od još nekih standardnih prvotimaca potraži novu sredinu. Takođe, treba da se razjasni status Anela Šabanadžovića, koji će, bez obzira na to da li će dogovoriti uslove za odlazak u AEK, gotovo sigurno do kraja sezone nositi plavi dres.

Uveliko traju spekulacije i u mogućim pojačanjima. Jasno je da je "Želji" potrebna svježa krv u nastavku sezone. Zasad se u "Dolini ćupova" najviše priča o dolasku Srđana Stanića, koji je završio epizodu u Zrinjskom, i Nermina Jamaka, fudbalera Čelika, koji je, baš kao i Stanić, igračku afirmaciju stekao upravo u Željezničaru. Navodno, njihovi dolasci su izvjesni, a sve se više govori i o povratku nekada velike nade "plavih" Denisa Žerića, koji je polusezonu igrao na posudbi za ekipu Igmana. Bilo kako bilo, jasno je da će u Željezničaru biti zanimljivo u narednom periodu, odnosno šta će na kraju odlučiti Amar Osim.