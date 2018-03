Zbog snijega otkazan trening "Zmajeva"

Snježna idila, niske temperature i sivilo na ulicama, zatekli su danas najbolje fudbalere BiH, koji su se okupili u Razgradu uoči prijateljske utakmice u petak sa Bugarskom.

Visina bijelog pokrivača promijenila je plan i program priprema. Dolazak većine bh. reprezentativaca bio je planiran do kraja dana u bazu u hotelu "Carton", izuzev fudbalera engleskog Arsenala Seada Kolašinca, koji bi zbog medicinskog tretmana i bolova u leđima ekipi trebalo da se pridruži tek danas. Upravo zbog mogućih kašnjenja, s obzirom na to da je najbliži aerodrom od Razgrada udaljen oko 100 kilometara, ali i želje selektora Roberta Prosinečkog da što više odmori ekipu, koja nakon Bugarske putuje u francuski u Lavr na meč sa Senegalom, jučerašnji trening je otkazan. Umjesto rada na terenu, planiran je bio večernji sastanak stručnog štaba i igrača.

"Imamo malo vremena i u tom periodu slijedi neko upoznavanje. Prvo želimo da vidimo da li su igrači zdravi, imali su puno utakmica, jesu li umorni, pa ćemo na osnovu toga nekako slagati treninge. Probaćemo odraditi ono što smo zamislili, kako bi trebalo da izgleda ekipa u prvoj utakmici, a onda i u drugoj, u kojoj u biti želim da igraju svi i da vidimo neke nove igrače koji do sada nisu bili. Planirali smo i neki razgovor kako bismo se upoznali s razmišljanjima kako ja to želim, odnosno kako mi to vidimo ekipu i šta hoćemo prenijeti na igrače. Tako brzo prođu dva-tri dana, a imamo mnogo toga što bismo htjeli uraditi", rekao je danas Prosinečki.

Iako vremenske prilike nisu odavale utisak da je kalendarski stigao prvi dan proljeća, te da će uslovi za igru prekosutra biti optimalni, domaćini su goste iz BiH danas uvjeravali će "Ludogorec Arena" biti spremna za susret u kojem bi Prosinečki prvi put na raspolaganju trebalo da ima glavne zvijezde. U prethodna dva meča, koja nisu bila u FIFA terminu, testirao je mlade i igrače iz BHT Premijer lige, od kojih su neki poziv dobili i za ovu akciju.

"Bez obzira na snijeg i nešto lošije vremenske uslove, spremni smo za trening, a zatim i utakmicu. Selektor je najavio da će većina pozvanih igrača dobiti minutažu, tako da ne samo ja, nego bilo ko od nas, a igramo dobro u svojim klubovima, može se nadati nastupu u ove dvije utakmice. O protivnicima nisam puno razmišljao. Znam da Senegal ima nekoliko igrača koji nastupaju u vrhunskim klubovima. Sigurno će biti teško, ali treba da damo sve od sebe i ostvarimo dobre rezultate", rekao je prvotimac Željezničara Goran Zakarić.

Na okupljanje, uz dopuštenje stručnog štaba, nije došao ni do sada standarni čuvar mreže Asmir Begović. Naknadno se povrijedio i Jasmin Burić, pa u tome priliku za sebe vidi golman Zrinjskog Kenan Pirić.

"Pošto nema Begovića i Burića vjerujem da bih mogao dobiti priliku. Bez obzira na to da li su dva minuta ili trideset, zadovoljstvo je obući dres i stati na gol. Na američkoj turneji u januaru sam upisao prvi nastup za reprezentaciju protiv Meksika. Srce mi je kucalo dvije stotine na sat", poručio je Pirić.

Umjesto od 16 časova, danas je promijenjen i termin odigravanja utakmice na 18 časova.