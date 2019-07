Zdravko Mamić preuzima Olimpiju

Kako javljaju slovenački mediji nekada prvi čovjek zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić koji se trenutno nalazio u bijegu u Bosni i Hercegovini, preuzima ljubljansku Olimpiju.

Navedeni izvor tvrdi kako je Mamić dogovorio preuzimanje kluba sa aktuelnim vlasnikom Milanom Mandarićem, a tome u prilog ide fotografija nastala prije oko dva mjeseca kada se pomenuti dvojac sastao u Hercegovini.

Pompey fans surely remember the name of Milan Mandarić who now runs Olimpija Ljubljana, but things there aren't going that well and the fans want him out. He won't even be in Maribor for the big Slovenian derby today; he's in Herzegovina, having lunch with - Zdravko Mamić... pic.twitter.com/cRYphrs9L5