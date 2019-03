Željezničar nakon preokreta slavio pobjedu protiv Mladosti

Fudbaleri Željezničara pobijedili su večeras na Grbavici Mladosti iz Doboj Kaknja sa 2:1, u utakmici 21. kola Premijer lige BiH.

Golove za Željezničar postigli su Mladen Veselinović u 57. i Ermin Zec u 70. minuti, dok je gol za Mladost postigao Gedeon Guzina u 29. minuti.

Željezničar je tako prekinuo niz od šest poraza. No, do prvog tijumfa nakon nekoliko mjeseci plavi sa Grbavice došli su teško, s obzirom na to da su gosti nakon prvog poluvremena imali prednost od jednog gola. Ipak, Željezničar je u nastavku krenuo potpuno ofanzivno i napravio preokret.

Većim dijelom meča Željezničar je bio bolji, ali su napadi domaćih u prvom dijelu završavali uglavnom na bezuspješnim pokušajima glavom. Gosti iz Doboj Kaknja su takođe igrali otvoreno i imali boljje prilike, a već u 4. minuti mogli su doći do prednosti. No, udarac Boje krajnjim naporom zaustavio je Kjosevski.

U 29. minui Mladost dolazi do vodstva. Arežina je započeo napad i dodao do Atajića koji na drugoj stativi pronalazi Guzinu, a napadač Mladost sa dva metra šalje loptu u mrežu.

Nakon primljenog gola Željezničar je svim snagama krenuo u napad, a u posljednjih 15 minuta imao je i igrača više nakon isključenja Velbeka. Ali napadači plavih nisu uspjeli pronaći put do mreže, mada su imali nekoliko dobrih prilika.

Željezničar je u drugom poluvremenu krenuo silovito i već u 48. minuti mogao do izjednačenja. I ovog puta iskazao se golman Velić, koji je panterskom intervencijom spasio mrežu nakon udarca Bogičevića. Redale su se prilike Zajmovića i Mujezinovića, a u 57. minuti Željezničar dolazi do izjednačenja. Ramović je ubacio loptu u peterac gdje se dobro snašao Veselinović i u padu glavom poslao loptu u mrežu.

I Mladost je nekoliko minuta kasnije bila u prilici da ponovo postigne pogodak, ali Guzina ne uspijeva kazniti grešku odbrane.

U 70. minuti Željezničar dolazi u vodstvo. Novi igrač Željezničara Ermin Zec, koji je nekoliko minuta ranije ušao u igru, dobro se snalazi u šesnaestercu gostiju i sa desetak metara iz okreta šalje loptu u gol.

Do kraja utakmice Željezničar je mogao i do trećeg pogotka, ali udarac Veselinovića u 87. minuti čudesno brani Velić, dok Zec u sudijskoj nadoknadi pogađa stativu.