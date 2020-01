Željezničar počeo pripreme, Šilić novi kapiten

Fudbaleri Željezničara danas su počeli pripreme za proljećni dio sezone u koji će ući sa druge pozicije i bodom zaostatka u odnosu na lidera Sarajevo.

Šef stručnog štaba Amar Osim najavio je da uz dodatno upoznavanje i energiju njegov tim može biti još bolji.

"Da imamo i 15 miliona eura budžet i da četiri miliona eura damo za igrača, možda bismo bili sigurni da takav igrač može kompenzirati Sulejmana Krpića, koji je otišao ove zime. Vrijeme će pokazati da li smo kompenzirali njegov odlazak", rekao je Osim.

Na drugoj strani ove zime na "Grbavicu" se vratio Ivan Lendrić.

"Ne može Lendrić igrati Kup, ali može u prvenstvu. Neki igrači su se vratili sa posudbe, neki su tu, imamo Ermina Zeca, koji nije bio tu stalno, pa kad bi on bio češće tu, onda ne bismo imali probleme. Imamo Lendrića, Zeca i Zajmovića, trebalo bi biti okej. Kako se bude Zec osjećao, onda ćemo morati neke stvari raditi ili ne raditi. Ako on ne bude mogao igrati kao prethodna dva mjeseca, onda bismo morali dovesti ofanzivnog igrača koji može igrati Kup. Sačekat ćemo dva-tri dana kada ćemo otprilike znati njegovo stanje i na osnovu toga ćemo vidjeti šta ćemo uraditi", smatra Osim

Prokomentariso je i transfere kojih ove zime nije bilo previše.

"Da li je dovoljno ili ne, pokazala je prva sezona. Ja ne vidim da su protivnici doveli Iniestu, Teveza, Grealisha, pa da bismo se morali dodatno pojačavati. Mi smo tu gdje jesmo, moramo se samo popraviti jer ako tako nastavimo, onda se imamo čemu nadati. Moramo se nastaviti popravljati, upoznavati i bolje navikavati jedni na druge bez pretjeranog mijenjanja ekipe. Od svih ekipa nikome nije bio cilj da pretjerano promijene ekipu. Mislim da ekipa koju smo imali nije bila loša i da uz dodatno upoznavanje i energiju može biti još bolja. Niko od ovih igrača što su došli u ostale klubove ne može garantovati da će odmah pomoći", dodao je Osim.

Nakon odlaska Sulejmana Krpića novi kapiten "plavih" je Semir Štilić.

"Ovo su bile želje kada sam odlučio se vratiti u 'Želju'. Radio sam cijeli život da dobijem nešto ovako, dodatna pogodnost je kapitenska traka. Mislim da mogu ekipi pomoći kao vođa na terenu. Ogromna želja je titula, znamo svi kada je 'Željo' posljednji put osvojio titulu, uradićemo sve da dođemo do titule, ali puno faktora utiče na to. Ono što bude do nas, uradićemo sto posto, pripremiti se dobro za svaku utakmicu i probati donijeti titulu na 'Grbavicu'", rekao je Štilić.